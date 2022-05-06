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futebol

Wellington deve ser a novidade na escalação do Fluminense contra o Palmeiras

Tricolor deve manter a base que venceu na Sul-Americana, mas pode ter Arias de volta para jogo no Allianz Parque...

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 20:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mai 2022 às 20:53
O Fluminense terá pelo menos uma mudança na escalação para enfrentar o Palmeiras neste domingo, às 16h, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Com André suspenso após ter sido expulso na derrota por 3 a 2 para o Coritiba no Couto Pereira, Wellington será o escolhido de Fernando Diniz para a vaga de titular. O confronto acontece no Allianz Parque.A informação foi dada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo LANCE!. Apenas algum problema tira o jogador do time no domingo. O meio-campo é um dos focos de Diniz nessa volta ao Flu. Os volantes vinham se revezando com Abel Braga por conta do desgaste e agora todos tentam ganhar a confiança do treinador.
Veja a tabela da Série A do Brasileirão
A base da escalação deve ser a mesma que venceu o Junior Barranquilla (COL) por 2 a 1 no Maracanã, mas outra novidade pode ser Jhon Arias. O colombiano se recuperou da contusão no tornozelo direito que o tirou das duas últimas partidas e treinou com o elenco. Ele fica à disposição de Diniz pela primeira vez e disputa vaga com Willian Bigode.
Portanto, o provável Fluminense tem: Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Cris Silva; Wellington, Yago Felipe e PH Ganso; Luiz Henrique, Willian Bigode (Arias) e Germán Cano.O Fluminense ainda faz uma última atividade neste sábado antes de viajar na parte da tarde para São Paulo. Com quatro pontos, o Tricolor é apenas o 14º colocado e tenta se recuperar no Campeonato Brasileiro.
Crédito: WellingtondevesertitulardoFluminensecontraoPalmeiras(Foto:MailsonSantana/FluminenseFC

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