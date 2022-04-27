Wellington destaca trabalho e manda recado após empate do Fluminense: 'Não há tempo para se lamentar'

Titular no empate do Fluminense por 0 a 0 com o Unión Santa Fe (ARG), no Maracanã, na última terça-feira, o volante Wellington publicou uma mensagem de superação nas redes sociais. Esta foi apenas a sexta vez que o jogador iniciou uma partida na temporada, somando oito jogos até o momento com o técnico Abel Braga.
- Trabalho árduo de muita entrega. Já vivi muitos momentos no futebol. Desistir ou parar não é uma opção. Seguir em frente com muita humildade e trabalho. Não há tempo para se lamentar - escreveu o jogador.
O Fluminense continua em terceiro lugar do Grupo H da Sul-Americana, agora com quatro pontos e empatado com o Junior Barranquilla, que entra em campo na quinta-feira. O Tricolor recebe os colombianos na próxima quarta, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Mas antes jogará no domingo pelo Campeonato Brasileiro, quando visita o Coritiba às 16h no Couto Pereira, pela quarta rodada.