  • Watford x Liverpool: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Inglês
futebol

Watford x Liverpool: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Inglês

Equipes se enfrentam pela oitava rodada da Premier League, mas Reds não terão dupla que representou a Seleção Brasileira na Data-Fifa. Claudio Ranieri estreia nos Hornets...
LanceNet

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 12:45

Crédito: JUSTIN TALLIS / AFP
Chegou a hora da bola voltar a rolar no Velho Continente depois da Data-Fifa. Neste sábado, o Liverpool visita o Watford, pela oitava rodada do Campeonato Inglês. Sem Alisson e Fabinho, que estiveram com a Seleção Brasileira até quinta-feira, os Reds jogarão no Vicarage Road, às 8h30 (de Brasília).WATFORDQuatro pontos acima da zona de rebaixamento, o Watford tenta subir na tabela para não voltar à Championship, a segunda divisão inglesa. Para isso, os Hornets contrataram o técnico Claudio Ranieri, campeão da Premier League com o Leicester em 2016, que fará sua estreia nesta partida.
LIVERPOOLÚnico time ainda invicto no Campeonato Inglês, o Liverpool tenta vencer fora de casa para sonhar com a liderança novamente. Na última rodada, antes da Data-Fifa, os Reds empataram em casa, com o Manchester City, num grande jogo que terminou em 2 a 2.
Watford x LiverpoolPremier League - Campeonato Inglês8ª Rodada​Data e horário: 16/10/2021, às 8h30 (de Brasília)​Local: Vicarage Road, em Watford (ING)Árbitro: Jonathan MossAssistentes: Marc Perry e Timothy WoodTransmissão: ESPN Brasil e Star+
PROVÁVEIS TIMES
WATFORD (Técnico: Claudio Ranieri)Foster; Femenía, Troost-Ekong, Cathcart e Rose; Sissoko, Kucka; Sarr, Cleverley e Dennis; Pedro.
Desfalques: Etebo, Sierralta, Kabasele e Nkoulou (lesionados); Joshua King (dúvida).
LIVERPOOL (Técnico: Jürgen Klopp)Kelleher; Alexander-Arnold, Matip, Joe Gomez e Robertson; Milner, Henderson e Keïta; Salah, Firmino e Mané.
Desfalques: Elliott e Curtis Jones (lesionados); Thiago, Origi e Diogo Jota (dúvidas); Alisson e Fabinho (indisponíveis após Data-Fifa).

