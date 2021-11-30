Watford x Chelsea: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

Após tropeçar diante do Manchester United, o Chelsea busca reencontrar o caminho das vitórias e viaja para encarar o Watford nesta quarta-feira, às 16h30 (horário de Brasília), pela Premier League. O clube segue na liderança do Campeonato Inglês, mas com apenas um ponto de vantagem para o Manchester City.JOGO A JOGO- Nós damos passo a passo. Se você olhar muito à frente, verá semanas difíceis chegando. É por isso que focamos nos detalhes, no próximo jogo. Nosso estilo é intenso e precisa de uma certa mentalidade e identidade no campo. Nós não temos medo de rotação e de usar todo o elenco - afirmou Thomas Tuchel, técnico do Chelsea.
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RIVAL EM SITUAÇÃO DIFÍCILApesar de ter conquistado uma grande vitória sobre o Manchester United no último dia 20 de dezembro, o Watford voltou a ser derrotado no último final de semana contra o Leicester. A equipe de Claudio Ranieri se encontra apenas na 16ª colocação, mas tem quatro pontos de vantagem para a zona de rebaixamento.
FICHA TÉCNICA:Watford x Chelsea
Data e horário: 1/12/2021, às 16h30 (de Brasília)Local: Vicarage Road, em Watford (ING)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:REAL MADRID (Técnico: Claudio Ranieri)Bachmann; Ngakia, Cathcart, Troost-Ekong e Rose; Kucka, Sissoko e Tufan; Hernández, João Pedro e King
Desfalques: Ben Foster, Nicolas N'Koulou, Peter Etebo, Kwadwo Baah, Ismaila Sarr, Ken Sema e Francisco Sierralta. (machucados)
CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Mendy; Chalobah, Christensen e Rudiger; Azpilicueta, Jorginho, Barkley e Alonso; Mount e Havertz; Lukaku
Desfalques: Kanté, Kovacic e Ben Chilwell (machucados)