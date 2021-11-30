Watford x Chelsea: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

Após tropeçar diante do Manchester United, o Chelsea busca reencontrar o caminho das vitórias e viaja para encarar o Watford nesta quarta-feira, às 16h30 (horário de Brasília), pela Premier League. O clube segue na liderança do Campeonato Inglês, mas com apenas um ponto de vantagem para o Manchester City.JOGO A JOGO- Nós damos passo a passo. Se você olhar muito à frente, verá semanas difíceis chegando. É por isso que focamos nos detalhes, no próximo jogo. Nosso estilo é intenso e precisa de uma certa mentalidade e identidade no campo. Nós não temos medo de rotação e de usar todo o elenco - afirmou Thomas Tuchel, técnico do Chelsea.