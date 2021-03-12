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futebol

Warley se destaca em reestruturação do Botafogo para a temporada 2021

Depois de não ser relacionado para algumas partidas no Brasileirão 2020, Warley surge como um dos principais jogadores do Botafogo no setor ofensivo...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mar 2021 às 06:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo não poderia pedir um início de temporada melhor. Em três partidas, o Glorioso venceu duas, empatou uma, marcou oito gols e não sofreu nenhum. O bom começo se deve tanto pelo planejamento da diretoria, quanto pela resposta dos jogadores em campo. Dentre as "gratas surpresas" até aqui, Warley teve destaque e se mostrou uma peça fundamental nas duas últimas vitórias do Alvinegro. > Contraproposta é fora da realidade, e rescisão de Kalou não avançaContra o Moto Club, Warley foi um dos melhores do Botafogo em campo. No duelo, ele deu o passe para Matheus Babi sofrer o pênalti, deu a assistência para o gol de Ênio e marcou o quarto gol da goleada.
Portanto, ele esteve envolvido em três dos cinco gols da vitória do Glorioso. O número ainda poderia ser maior: aos 41 minutos da primeira etapa, Warley puxou contra-ataque pelo meio e tocou para Marcinho que, mesmo cara a cara com o goleiro, não conseguiu fazer o gol - seria a segunda assistência do camisa 25 no duelo. Diante do Resende, Warley também foi importante. Ele fez o terceiro e último gol da partida, que selou a vitória do Botafogo, na segunda rodada do Campeonato Carioca. Assim, dos oitos gols marcados pelo Glorioso na temporada de 2021, o atacante contribuiu com dois gols e uma assistência - além de um passe que originou um pênalti.EVOLUÇÃO
Warley foi oficialmente apresentado pelo Botafogo no dia 6 de fevereiro do ano passado. Desde então, ele viveu altos e baixos na temporada e chegou a não ser relacionados em alguns jogos. No Brasileirão 2020, fez apenas um gol com a camisa alvinegra.
No entanto, apesar da oscilação, foi um dos destaques na reta final de temporada. Diante do São Paulo, na 37ª rodada, Warley provocou a expulsão de Reinaldo e deu o passe para Matheus Babi fazer o único gol da partida.
- Olhe, eu queria dizer que eu amo este clube e queria muito ficar aqui, sabe! Reconstruir e recolocar o Botafogo no seu devido lugar. Essa partida de hoje foi de bicho arretado. Todo grupo está de parabéns. - destacou Warley com exclusividade ao LANCE!, após o fim do jogo.TATICAMENTE IMPORTANTE
Após um bom fim de temporada e um ótimo início de 2021, Warley já mostrou que pode ser uma peça chave para a conquista do acesso à Série A. Isso fica ainda mais claro ao se observar o esquema de jogo de Chamusca, que necessita de uma transição em velocidade pelas pontas, algo que o camisa 25 já mostrou que é capaz de fazer.

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