Warley se destaca em reestruturação do Botafogo para a temporada 2021

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo não poderia pedir um início de temporada melhor. Em três partidas, o Glorioso venceu duas, empatou uma, marcou oito gols e não sofreu nenhum. O bom começo se deve tanto pelo planejamento da diretoria, quanto pela resposta dos jogadores em campo. Dentre as "gratas surpresas" até aqui, Warley teve destaque e se mostrou uma peça fundamental nas duas últimas vitórias do Alvinegro. > Contraproposta é fora da realidade, e rescisão de Kalou não avançaContra o Moto Club, Warley foi um dos melhores do Botafogo em campo. No duelo, ele deu o passe para Matheus Babi sofrer o pênalti, deu a assistência para o gol de Ênio e marcou o quarto gol da goleada.

Portanto, ele esteve envolvido em três dos cinco gols da vitória do Glorioso. O número ainda poderia ser maior: aos 41 minutos da primeira etapa, Warley puxou contra-ataque pelo meio e tocou para Marcinho que, mesmo cara a cara com o goleiro, não conseguiu fazer o gol - seria a segunda assistência do camisa 25 no duelo. Diante do Resende, Warley também foi importante. Ele fez o terceiro e último gol da partida, que selou a vitória do Botafogo, na segunda rodada do Campeonato Carioca. Assim, dos oitos gols marcados pelo Glorioso na temporada de 2021, o atacante contribuiu com dois gols e uma assistência - além de um passe que originou um pênalti.EVOLUÇÃO

Warley foi oficialmente apresentado pelo Botafogo no dia 6 de fevereiro do ano passado. Desde então, ele viveu altos e baixos na temporada e chegou a não ser relacionados em alguns jogos. No Brasileirão 2020, fez apenas um gol com a camisa alvinegra.

No entanto, apesar da oscilação, foi um dos destaques na reta final de temporada. Diante do São Paulo, na 37ª rodada, Warley provocou a expulsão de Reinaldo e deu o passe para Matheus Babi fazer o único gol da partida.

- Olhe, eu queria dizer que eu amo este clube e queria muito ficar aqui, sabe! Reconstruir e recolocar o Botafogo no seu devido lugar. Essa partida de hoje foi de bicho arretado. Todo grupo está de parabéns. - destacou Warley com exclusividade ao LANCE!, após o fim do jogo.TATICAMENTE IMPORTANTE