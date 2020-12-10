Warley não adota tom de desistir no Botafogo: 'Não vamos jogar a toalha'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A situação do Botafogo fica cada vez mais dramática. Goleado pelo São Paulo nesta quarta-feira, o Alvinegro, na 19ª colocação, está a cinco pontos do Sport, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Após a partida, Warley afirmou que não perdeu a esperança por uma reação.

- Temos que lutar até o final. Não vamos jogar a toalha, lutar... Eu acredito que esse time vai continuar na Série A. Temos que lutar e batalhar para permanecer - colocou, em entrevista à "TV Globo".

Warley revelou que o grupo está unido no propósito de tirar o Botafogo da posição desconfortável na tabela.