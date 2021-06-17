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Warley elogia elenco do Botafogo e revela orientações de Chamusca: ‘Sempre vou dar o meu melhor’

O lateral-direito destacou parceria com Ronald e fala da importância de não levar gols para garantir o acesso à elite do futebol brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

16 jun 2021 às 21:42

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 21:42

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Nesta quarta-feira, Warley concedeu entrevista coletiva em Londrina, onde o Botafogo se prepara para a 4ª rodada da Série B. O jogador, que vem se destacando na equipe, elogiou o grupo como um todo ao falar do sistema defensivo. O Alvinegro sofreu apenas um gol na campanha do Brasileirão até agora e é o quarto colocado da competição.- É o grupo. Se a gente não tá tomando gol, acredito que é o grupo que tá sempre se ajudando e dando o seu máximo. Se a gente for sempre com o pensamento de não levar gol, vamos bem na Série B - colocou.
O lateral aproveitou para comentar a sintonia com Ronald, e afirma que buscam sempre melhorar e contribuir com os resultados.
- Eu e Ronald sempre conversamos antes dos jogos, no aquecimento, e sempre procuramos ajudar o grupo e ao time com a nossa velocidade e a nossa raça, a gente sempre vai ter essa evolução a cada jogo, dando assistência e fazendo gol. Somos uma dupla boa, sempre querendo alcançar algo mais e melhorar - afirmou.
Warley também falou da mudança de posicionamento, da ponta direita à lateral-direito, e atribui o sucesso de desempenho ao técnico Marcelo Chamusca.
- Chamusca sempre vem falando pra ser intenso na lateral, pra defender bem, fazer os cruzamentos para os atacantes com bola rápida, ultrapassar fazendo o 2 contra 1 em cima do lateral. Sempre procuro escutar e fazer o que ele manda, acredito que vou sempre dar o meu melhor em campo - analisou.
O jogador tem 21 anos e chegou no Alvinegro em fevereiro de 2020, após passagem no Santa Cruz.

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