Warley elogia elenco do Botafogo e revela orientações de Chamusca: ‘Sempre vou dar o meu melhor’

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Nesta quarta-feira, Warley concedeu entrevista coletiva em Londrina, onde o Botafogo se prepara para a 4ª rodada da Série B. O jogador, que vem se destacando na equipe, elogiou o grupo como um todo ao falar do sistema defensivo. O Alvinegro sofreu apenas um gol na campanha do Brasileirão até agora e é o quarto colocado da competição.- É o grupo. Se a gente não tá tomando gol, acredito que é o grupo que tá sempre se ajudando e dando o seu máximo. Se a gente for sempre com o pensamento de não levar gol, vamos bem na Série B - colocou.

O lateral aproveitou para comentar a sintonia com Ronald, e afirma que buscam sempre melhorar e contribuir com os resultados.

- Eu e Ronald sempre conversamos antes dos jogos, no aquecimento, e sempre procuramos ajudar o grupo e ao time com a nossa velocidade e a nossa raça, a gente sempre vai ter essa evolução a cada jogo, dando assistência e fazendo gol. Somos uma dupla boa, sempre querendo alcançar algo mais e melhorar - afirmou.

Warley também falou da mudança de posicionamento, da ponta direita à lateral-direito, e atribui o sucesso de desempenho ao técnico Marcelo Chamusca.

- Chamusca sempre vem falando pra ser intenso na lateral, pra defender bem, fazer os cruzamentos para os atacantes com bola rápida, ultrapassar fazendo o 2 contra 1 em cima do lateral. Sempre procuro escutar e fazer o que ele manda, acredito que vou sempre dar o meu melhor em campo - analisou.