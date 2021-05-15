Warley deve ser mantido na lateral do Botafogo para final da Taça Rio contra o Vasco

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo terá poucas mudanças em relação ao time que bateu o Nova Iguaçu para enfrentar o Vasco, neste domingo, às 11h05, pelo primeiro jogo da final da Taça Rio. Warley deverá ser mantido como o lateral-direito no esquema do treinador Marcelo Chamusca.

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Jonathan, titular da posição, será poupado porque apresentou desgaste muscular durante a semana. Sem querer forçar a situação do atleta, cabe ao Alvinegro voltar a improvisar o atacante, já que não possui um outro lateral-direito de origem ativo no elenco - Kevin, Barrandeguy e Cascardo estão afastados e fora dos planos.

Provável Botafogo: Douglas Borges; Warley, Kanu, Sousa, Paulo Victor; Romildo, Matheus Frizzo, Pedro Castro; Ronald, Rafael Navarro (Matheus Nascimento), Marco Antônio.

Recuperado de lesão, Rafael Navarro treinou como titular nas últimas atividades do Alvinegro durante a semana e pode voltar a ser titular, no lugar de Matheus Nascimento. O camisa 18 voltou a atuar diante do Nova Iguaçu, no último fim de semana.