Wanderson é apresentado como reforço do Internacional

A terça-feira foi de novidade para o Internacional, que apresentou o atacante Wanderson, reforço anunciado na semana passada.
No CT Parque Gigante, o jogador posou para fotos e citou algumas características dentro das quatro linhas.
‘Para mim, sempre foi um sonho jogar no Brasil. Desejei muito jogar aqui. Graças ao Inter, virou realidade. O Inter apresentou o projeto e disse que o clube precisava de um ponta. Foi fácil tomar a decisão. Clube de muita história. Tem um grupo excelente. Estou vindo para cá para ajudar o time’, afirmou, antes de completar:
‘Sou o verdadeiro ponta. Drible de um para um e infiltrar na defesa adversário. O Inter que joga com esse sistema, que é muito bom. Conversei com treinador antes de assinar e vi que para mim seria perfeito’.
Oitavo Reforço
Antes de confirmar Wanderson, o Internacional havia reforçado seu elenco com Wesley Moraes, Liziero, D'Alessandro, David, Gabriel, Bruno Gomes e Bustos.