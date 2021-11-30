Walber se despede do Vasco: 'Obrigado a todos que me apoiaram nessa caminhada'

Mais um jogador se despede do Vasco. O zagueiro Walber, emprestado pelo Athletico Paranaense e repassado pelo Cuiabá, publicou numa rede social um agradecimento. Ele fazia parte do grupo que teve as férias antecipadas faltando dois jogos para o fim da Série B do Campeonato Brasileiro - e o Cruz-Maltino não tinha mais chances de acesso.- Agradeço ao clube pela oportunidade, experiência construída e no meu trabalho durante esse tempo. Obrigado a todos que me apoiaram nessa caminhada! Obrigado, Vasco - postou no Instagram.
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Walber foi contratado a pedido do então técnico Lisca, mas não chegou a jogar com o treinador, que pediu demissão antes da estreia do zagueiro. Ao todo, foram oito partidas, sendo que a última imagem foi ruim: diante do Vitória, a atuação do defensor foi destacadamente ruim.