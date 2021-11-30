Walber se despede do Vasco: 'Obrigado a todos que me apoiaram nessa caminhada'

Mais um jogador se despede do Vasco. O zagueiro Walber, emprestado pelo Athletico Paranaense e repassado pelo Cuiabá, publicou numa rede social um agradecimento. Ele fazia parte do grupo que teve as férias antecipadas faltando dois jogos para o fim da Série B do Campeonato Brasileiro - e o Cruz-Maltino não tinha mais chances de acesso.- Agradeço ao clube pela oportunidade, experiência construída e no meu trabalho durante esse tempo. Obrigado a todos que me apoiaram nessa caminhada! Obrigado, Vasco - postou no Instagram.