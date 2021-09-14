Walber exalta a felicidade por chegar ao Vasco: 'É um sonho de criança'

Era para ser um reforço da Era Lisca, mas Walber foi apresentado nesta segunda-feira, após o fim da passagem do treinador pelo Vasco. As primeiras palavras do zagueiro que será comandado por Fernando Diniz - que também foi apresentado esta tarde - foram de realização.- Para mim é um desafio. Quando eu recebi a proposta do Vasco, eu não pensei duas vezes. Sempre quis jogar no Vasco, é um sonho de criança. A disputa de posição... o professor vai optar por quem estiver melhor na equipe - pregou Walber.
O Cruz-Maltino vive o pior momento de sua história. No meio da tabela da Série B, com 5% de chance de conquistar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro... o jogador de 24 anos, emprestado pelo Cuiabá, entende que é preciso saber jogar a competição.
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- Sabemos que a Série B é um Campeonato muito difícil, mas sabemos da grandeza do Vasco também, Série B é mais força física, vontade, isso não pode faltar no time. Sabemos da qualidade do nosso grupo, temos o novo treinador, temos que saber jogar a Série B - completou.