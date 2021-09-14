Walber exalta a felicidade por chegar ao Vasco: 'É um sonho de criança'

Era para ser um reforço da Era Lisca, mas Walber foi apresentado nesta segunda-feira, após o fim da passagem do treinador pelo Vasco. As primeiras palavras do zagueiro que será comandado por Fernando Diniz - que também foi apresentado esta tarde - foram de realização.- Para mim é um desafio. Quando eu recebi a proposta do Vasco, eu não pensei duas vezes. Sempre quis jogar no Vasco, é um sonho de criança. A disputa de posição... o professor vai optar por quem estiver melhor na equipe - pregou Walber.