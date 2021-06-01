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futebol

Waguininho supera críticas e festeja momento no Coritiba: 'Sei do meu potencial'

Atacante foi um dos destaques da vitória do Coxa na estreia da Série B e exaltou trabalho de Gustavo Morínigo
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LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2021 às 16:13

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 16:13

Crédito: Atacante é cria do São Vicente, clube do litoral paulista (Divulgação/Coritiba
Em boa fase no Coritiba, Waguininho destacou o momento vivido no clube e a confiança do treinador paraguaio Gustavo Morínigo em seu futebol. O atacante foi um dos destaques da estreia da equipe na Série B e anotou um dos gols da vitória por 2 a 0 diante do Avaí, no último sábado (29).>Fique por dentro de todos os placares com o APP LANCE RESULTADOS!- O importante para mim é ter o apoio dos meus companheiros de trabalho, de toda a comissão técnica e do treinador Gustavo. Ele me dá total apoio, acredita muito no meu potencial. Sabe o que eu posso ajudar a equipe dentro de campo. Então, é isso que importa. Vou continuar focado, trabalhando no dia a dia para buscar melhorar sempre - indicou o atacante.
Após a eliminação precoce no Campeonato Paranaense, os atletas do Coritiba foram alvo de críticas de parte da torcida. Sobre o tema, Waguininho comentou que encara com naturalidade esses momentos de dificuldade e afirmou que buscou trabalhar ainda mais forte para dar a volta por cima.
- Com relação às críticas, é normal do futebol, né? Já estou no futebol há muitos anos e sei que isso vai acontecer. Não foi a primeira vez e não vai ser a última. Sei do meu potencial e vou continuar trabalhando forte, focado, para sempre melhorar e ajudar o Coritiba – completou.
O atleta de 31 anos ainda fez questão de celebrar a força coletiva do grupo do Coxa na estreia pela segunda divisão e afirmou que o torneio será um dos mais difíceis dos últimos anos:
- Estreamos com o pé direito em um Campeonato Brasileiro que vai ser um dos mais disputados dos últimos tempos. Sabemos que tem grandes equipes. Começamos bem e, graças a Deus, pude fazer o gol e ajudar a equipe. Mas o principal foi a garra, a luta de todos dentro de campo. Agora, é continuar focado, trabalhar forte durante toda essa semana porque sábado tem mais um jogo bastante complicado.
Na próxima rodada, a equipe paranaense tem compromisso diante do Botafogo, às 21h (de Brasília) no sábado (5), no estádio Nilton Santos.

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