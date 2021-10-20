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Waguininho marca novamente e comemora liderança do Coritiba na Série B do Campeonato Brasileiro

Atacante é esperança de gols do Coxa em 2021...
LanceNet

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Publicado em 

20 out 2021 às 19:00

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 19:00

Crédito: Divulgação / Coritiba
Em boa fase no Coritiba, o atacante Waguininho marcou mais um e garantiu a vitória da sua equipe sobre o Sampaio Corrêa na Série B do Campeonato Brasileiro, na noite de terça-feira (19), por 3 a 0. O jogador falou sobre o resultado e a manutenção da liderança.Majestoso na liderança! Veja o top 20 dos públicos do Brasileirão 2021
- Fico feliz por ter marcado novamente e ajudado nossa equipe a conquistar essa importante vitória. O grupo está de parabéns pela luta e entrega durante os noventa minutos. Estamos no caminho certo - afirmou.
Segundo o atleta, o grupo quer o acesso esse ano para a primeira divisão.
COXA SERÁ CAMPEÃO? VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DA SÉRIE B
- Estamos pensando jogo a jogo e vamos continuar assim até o final. O grupo está muito focado e ciente das dificuldades que terá nesta reta final de disputa - concluiu.
O próximo oponente do Coxa na segunda divisão é o CRB, na terça-feira (24), às 20h30, no Estádio Rei Pelé.

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