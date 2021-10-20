Waguininho marca novamente e comemora liderança do Coritiba na Série B do Campeonato Brasileiro

Crédito: Divulgação / Coritiba

Em boa fase no Coritiba, o atacante Waguininho marcou mais um e garantiu a vitória da sua equipe sobre o Sampaio Corrêa na Série B do Campeonato Brasileiro, na noite de terça-feira (19), por 3 a 0. O jogador falou sobre o resultado e a manutenção da liderança.Majestoso na liderança! Veja o top 20 dos públicos do Brasileirão 2021

- Fico feliz por ter marcado novamente e ajudado nossa equipe a conquistar essa importante vitória. O grupo está de parabéns pela luta e entrega durante os noventa minutos. Estamos no caminho certo - afirmou.

Segundo o atleta, o grupo quer o acesso esse ano para a primeira divisão.

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- Estamos pensando jogo a jogo e vamos continuar assim até o final. O grupo está muito focado e ciente das dificuldades que terá nesta reta final de disputa - concluiu.