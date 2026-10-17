Como a relação estratégica entre Cuba e Venezuela enfraqueceu após a captura de Maduro

A embaixada de Cuba na Venezuela segue em atividade, mas não há registros públicos de encontros do embaixador com integrantes do grupo considerado o núcleo de poder do governo. Fazem parte dele Rodríguez, seu irmão e presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, e o ministro do Interior, Diosdado Cabello. Muitos venezuelanos chamam os três de "triunvirato", ou seja, três pessoas que dividem o poder.