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futebol

Waguininho fala sobre momento no Coritiba e quer grande segundo semestre no clube

Atacante é esperança de gols do Coxa em 2021...
LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2021 às 14:19

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 14:19

Crédito: O Coxa começou a Série B do Brasileirão com vitória diante do Avaí (Divulgação / Coritiba
Em alta no Coritiba, o atacante Waguininho, que atuou no Guarani em 2020 e no futebol coreano nos anos anteriores, comemorou o bom momento que vive na carreira. Feliz com a evolução que teve nos últimos meses, o jogador destacou o crescimento que teve em 2021.
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- Esse ano, individualmente, tem sido muito positivo para mim. Tenho trabalhado muito para melhorar ainda mais meus números com a camisa do clube. Venho em um ritmo bom e pretendo crescer ainda mais de produção com o elenco. - afirmou.
VEJA DATAS E HORÁRIOS DE TODOS OS CONFRONTOS DA COPA DO BRASILSegundo o atleta, a equipe tem tudo para evoluir neste ano.
>> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
- Estamos nos dedicando ao máximo para que a equipe evolua e melhore o desempenho em campo na temporada. Vamos procurar manter um ritmo forte agora para crescermos de produção neste segundo semestre. - concluiu.

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