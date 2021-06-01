Waguininho fala sobre momento no Coritiba e quer grande segundo semestre no clube

Crédito: O Coxa começou a Série B do Brasileirão com vitória diante do Avaí (Divulgação / Coritiba

Em alta no Coritiba, o atacante Waguininho, que atuou no Guarani em 2020 e no futebol coreano nos anos anteriores, comemorou o bom momento que vive na carreira. Feliz com a evolução que teve nos últimos meses, o jogador destacou o crescimento que teve em 2021.

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- Esse ano, individualmente, tem sido muito positivo para mim. Tenho trabalhado muito para melhorar ainda mais meus números com a camisa do clube. Venho em um ritmo bom e pretendo crescer ainda mais de produção com o elenco. - afirmou.

VEJA DATAS E HORÁRIOS DE TODOS OS CONFRONTOS DA COPA DO BRASILSegundo o atleta, a equipe tem tudo para evoluir neste ano.

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