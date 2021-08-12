Waguininho fala sobre crescimento no Coritiba e espera manter sequência com a equipe na Série B

Crédito: Divulgação / Coritiba

Em ótimo momento no Coritiba, o atacante Waguininho, que atuou no Guarani em 2020 e no futebol coreano nos anos anteriores, falou sobre a fase positiva que vive com a camisa do Coxa. Feliz com a evolução que teve, o jogador destacou o crescimento que teve em 2021 no clube que lidera a Série B do Campeonato Brasileiro com 33 pontos em 17 jogos.

Quais clubes iriam estourar o fair play financeiro no Brasil? Saiba aqui

- Estou vivendo um ótimo momento com todos e espero manter isso nos próximos meses. Vou trabalhar muito para que esse segundo semestre seja de grandes resultados para mim e para o grupo. Estou muito motivado. - disse.

COXA LEVA A SÉRIE B? VEJA TABELA E SIMULE AS PRÓXIMAS RODADASSegundo o atleta, a equipe tem tudo para evoluir neste ano.