Waguininho anota o gol da vitória diante do Confiança e Coritiba pula para o segundo lugar da Série B

Destaque do Coritiba nesta temporada, o atacante Waguininho foi decisivo, mais uma vez, com a camisa alviverde. O jogador foi o autor do gol que deu o triunfo da equipe sobre o Confiança nesta terça-feira (29). Feliz com o resultado, o atleta comemorou a atuação e os três pontos a mais na tabela.- Estou muito feliz por ter ajudado novamente o grupo a conquistar essa vitória. É um triunfo de todos. Estamos motivados para essa sequência e cientes do que precisamos fazer nestas próximas semanas para atingirmos os objetivos.