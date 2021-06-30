Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Waguininho anota o gol da vitória diante do Confiança e Coritiba pula para o segundo lugar da Série B
futebol

Waguininho anota o gol da vitória diante do Confiança e Coritiba pula para o segundo lugar da Série B

Atacante vem se dedicando pelo clube e quer seguir ajudando com bons resultados...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jun 2021 às 14:15

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 14:15

Crédito: Divulgação / Coritiba
Destaque do Coritiba nesta temporada, o atacante Waguininho foi decisivo, mais uma vez, com a camisa alviverde. O jogador foi o autor do gol que deu o triunfo da equipe sobre o Confiança nesta terça-feira (29). Feliz com o resultado, o atleta comemorou a atuação e os três pontos a mais na tabela.- Estou muito feliz por ter ajudado novamente o grupo a conquistar essa vitória. É um triunfo de todos. Estamos motivados para essa sequência e cientes do que precisamos fazer nestas próximas semanas para atingirmos os objetivos.
Segundo o atleta, seu momento tem sido muito bom e reconhece que a dedicação tem sido sempre alta para ajudar o time dentro de campo.- Desde que cheguei ao Coritiba tenho trabalhado muito para conquistar meus objetivos e para ajudar o clube. Venho me dedicando para honrar essa camisa em cada jogo, em cada treino que faço - completou o atacante do Coxa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

coritiba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados