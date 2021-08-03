Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Wagner Leonardo volta ao Santos e recebe elogios de Fernando Diniz

Após retornar do empréstimo ao Náutico, o zagueiro entrou no intervalo da vitória sobre a Chapecoense e deve ser titular nesta quinta-feira diante da Juazeirense, pela Copa do Brasil...

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 09:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 ago 2021 às 09:07
Crédito: Ivan Storti/ SantosFC
O zagueiro Wagner Leonardo fez sua reestreia no Santos na vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense na noite deste domingo, na Arena Condá, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador, que foi chamado de volta do empréstimo ao Náutico após a venda de Luan Peres, entrou no intervalo na vaga de Luiz Felipe.Após a partida, o técnico Fernando Diniz fez diversos elogios ao defensor. Ele aposta que o garoto, de apenas 22 anos, pode ter um futuro brilhante com a camisa do Santos.
- É um jogador que eu gosto muito. Conhecia pouco o Wagner, acompanhei alguns jogos do Náutico, as referências internas eram muito boas e desde que ele chegou tem correspondido muito bem. Tenho confiança que é um jogador que vai ter brilho aqui no Santos, um jogador de futuro - afirmou o treinador.Com a lesão de Danilo Boza e o problema muscular de Luiz Felipe, Wagner Leonardo pode ganhar a primeira chance com o técnico na equipe titular na partida da próxima quinta-feira, contra a Juazeirense, na Bahia, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados