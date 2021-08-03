Wagner Leonardo volta ao Santos e recebe elogios de Fernando Diniz

O zagueiro Wagner Leonardo fez sua reestreia no Santos na vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense na noite deste domingo, na Arena Condá, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador, que foi chamado de volta do empréstimo ao Náutico após a venda de Luan Peres, entrou no intervalo na vaga de Luiz Felipe.Após a partida, o técnico Fernando Diniz fez diversos elogios ao defensor. Ele aposta que o garoto, de apenas 22 anos, pode ter um futuro brilhante com a camisa do Santos.
- É um jogador que eu gosto muito. Conhecia pouco o Wagner, acompanhei alguns jogos do Náutico, as referências internas eram muito boas e desde que ele chegou tem correspondido muito bem. Tenho confiança que é um jogador que vai ter brilho aqui no Santos, um jogador de futuro - afirmou o treinador.Com a lesão de Danilo Boza e o problema muscular de Luiz Felipe, Wagner Leonardo pode ganhar a primeira chance com o técnico na equipe titular na partida da próxima quinta-feira, contra a Juazeirense, na Bahia, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.