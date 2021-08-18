Wagner Leonardo será titular do Peixe na decisão contra o Libertad

O Santos realizou nesta quarta-feira o seu último treino antes do confronto contra o Libertad, jogo que ocorrerá nesta quinta-feira no estádio Defensores del Chaco, no Paraguai, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Após vencer o primeiro duelo entre as equipes por 2 a 1, na Vila, o Peixe agora joga pelo empate para seguir a diante na competição.E a grande novidade da equipe para a decisão será a presença do zagueiro Wagner Leonardo. O jogador será o substituto de Kaiky, que cumpre suspensão automática após ter levado o cartão vermelho no primeiro jogo. O restante da equipe deve ser o mesmo que empatou com o Fortaleza no último domingo.O atacante Marinho mais uma vez será desfalque no Peixe. O jogador ainda se recupera de um hematoma na coxa esquerda e só deve voltar a ser relacionado dentro de 15 dias. Vinícius Zanocelo também é desfalque por uma lesão muscular na coxa direita.Por outro lado, a equipe de Fernando Diniz será reforçada pelo zagueiro Danilo Boza. O defensor está libertado para jogar após se recuperar de um desconforto na coxa que o fez perder as partidas contra Juazeirense, Chapecoense, Corinthians, Libertad e Fortaleza.
Desta forma, o Santos deve ir a campo contra o Libertad com a seguinte escalação: João Paulo, Madson, Luiz Felipe, Wagner Leonardo e Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota, Carlos Sánchez e Gabriel Pirani; Marcos Guilherme e Lucas Braga.
O Peixe joga pelo empate para se classificar para as semifinais da Sul-Americana. Se perder por um gol de diferença em um placar com muitos gols, o time também avança na competição. Caso o Libertad vença o jogo por 2 a 1, a classificação será decidida nos pênaltis. Para passar nos 90 minutos, o time paraguaio precisa vencer o Santos por 1 a 0 ou por mais de dois gols de diferença.