Wagner Leonardo já está em BH e está por detalhes para ser anunciado como zagueiro do Cruzeiro

O Cruzeiro está perto de anunciar um zagueiro e repor a perda de Maicon na zaga azul. O zagueiro Wagner Leonardo, que pertence ao Santos, já está em BH para exames, e deverá ser emprestado ao time mineiro até o fim de 2023.

Wagner, de 22 anos, estava emprestado ao Fortaleza. Ele já se despediu do Leão do Pici. O defensor não estava sendo relacionado pelo técnico Vojvoda.O contrato do jovem defensor com o Peixe vai até até o fim de 2024 e a chance de poder jogar mais vezes, foi o maior chamariz para que a negociação seja confirmada com o time celeste.

O clube azul não comenta sobre negociações, mas Wagner Leonardo será a quinta contratação para a zaga em 2022. Além dele chegaram Lucas Oliveira, Mateus Silva, Sidnei, além de Maicon, que já deixou a Toca da Raposa.

Wagner Leonardo foi revelado na base do Santos e tem 40 jogos na equipe profisional, mas não estava sendo aproveitado, ficando emprestado ao Náutico e depois ao Fortaleza.