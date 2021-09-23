Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Wagner Leonardo engata maior sequência de jogos pelo Santos

Zagueiro se firmou na equipe após passagem de sucesso pelo Náutico...

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 21:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 set 2021 às 21:47
Crédito: Ivan Storti/ SantosFC
Com problemas na parte defensiva - muitos atletas lesionados -, um jogador aproveitou a oportunidade e se consolidou no setor santista nos últimos tempos: Wagner Leonardo. Após voltar de empréstimo do Náutico, o zagueiro não disputou apenas uma partida, o clássico contra o Corinthians, na Vila Belmiro, jogo que terminou em 0 a 0, pelo Brasileirão.Antes de retornar ao clube, Wagner estava em grande fase pela equipe pernambucana. O zagueiro conquistou o título estadual, marcando gol no jogo de ida da final, e comandava a parte defensiva do time até então líder da Série B, quando o Peixe exigiu o seu retorno. Com Palha em campo, o Timbu estava invicto no campeonato, com oito vitórias e dois empates em dez rodadas.Após a saída dele, foram sete derrotas, cinco empates e apenas três vitórias em 15 rodadas disputadas, caindo da liderança para a oitava colocação. Sem Wagner Leonardo, o time comandado por Marcelo Chamusca sofreu 22 gols. Antes de retornar ao Santos, a equipe havia sofrido apenas quatro em dez partidas.Com 14 jogos pelo Peixe nesta temporada, o defensor conseguiu se firmar na defesa santista com boas atuações após voltar de empréstimo. Assumindo a camisa 14, que era de Luan Peres, foi titular nos últimos oito confrontos, ganhou espaço com Fernando Diniz e manteve sua posição após a chegada de Fábio Carille.
Na última rodada do Brasileirão, o treinador inovou em suas ideias e entrou com Wagner Leonardo, Danilo Boza e o estreante Emiliano Velázquez. O trio teve boa atuação contra o Ceará e a tendência é o treinador seguir apostando em três zagueiros.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Série “Escravos da Fé - Os Arautos do Evangelho”, da HBO Max, tem capixaba
Depoimento de capixaba repercute em série polêmica da HBO Max sobre Arautos do Evangelho
Fernando Henrique Cardoso
Interdição de Fernando Henrique Cardoso: o que é curatela?
Imagem de destaque
Salada morna: 5 receitas ricas em proteínas para o almoço

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados