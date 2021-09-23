Wagner Leonardo engata maior sequência de jogos pelo Santos

Com problemas na parte defensiva - muitos atletas lesionados -, um jogador aproveitou a oportunidade e se consolidou no setor santista nos últimos tempos: Wagner Leonardo. Após voltar de empréstimo do Náutico, o zagueiro não disputou apenas uma partida, o clássico contra o Corinthians, na Vila Belmiro, jogo que terminou em 0 a 0, pelo Brasileirão.Antes de retornar ao clube, Wagner estava em grande fase pela equipe pernambucana. O zagueiro conquistou o título estadual, marcando gol no jogo de ida da final, e comandava a parte defensiva do time até então líder da Série B, quando o Peixe exigiu o seu retorno. Com Palha em campo, o Timbu estava invicto no campeonato, com oito vitórias e dois empates em dez rodadas.Após a saída dele, foram sete derrotas, cinco empates e apenas três vitórias em 15 rodadas disputadas, caindo da liderança para a oitava colocação. Sem Wagner Leonardo, o time comandado por Marcelo Chamusca sofreu 22 gols. Antes de retornar ao Santos, a equipe havia sofrido apenas quatro em dez partidas.Com 14 jogos pelo Peixe nesta temporada, o defensor conseguiu se firmar na defesa santista com boas atuações após voltar de empréstimo. Assumindo a camisa 14, que era de Luan Peres, foi titular nos últimos oito confrontos, ganhou espaço com Fernando Diniz e manteve sua posição após a chegada de Fábio Carille.