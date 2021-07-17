Wagner Leonardo é relacionado pelo Santos para pegar o Bragantino

Crédito: Wagner Leonardo foi relacionado por Fernando Diniz para enfrentar o Bragantino (Ivan Storti/ SantosFC

O Santos tem uma novidade entre os relacionadas para a partida contra o Red Bull Bragantino, neste domingo, às 20h30, em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2021. O zagueiro Wagner Leonardo, que voltou de empréstimo junto ao Náutico de forma antecipada, marcou presença na lista.O zagueiro, de 21 anos, apareceu no Boletim Informativo Diário (BID), na terça-feira (13), e estará à disposição do técnico Fernando Diniz. O jogador deve ficar entre as opções do banco de reservas.Em pouco mais de três meses atuando em Timbu, o Menino da Vila firmou-se como zagueiro titular, entrou em campo 16 vezes, marcou dois gols e conquistou o título do Campeonato Pernambucano.

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De volta, o defensor se vê mais maduro após o período de empréstimo, e torce por novas oportunidades na zaga santista.

Confira a lista de relacionados

“Apesar do pouco tempo que passei fora, sei que estou retornando um pouco mais experiente. Estava ajudando o Santos improvisado na lateral esquerda antes de sair. E onde me colocarem eu vou ajudar sempre. Porém, todo jogador tem sua preferência, e a minha é atuar na zaga. Surgiu a oportunidade de ir para o Náutico atuar como zagueiro e não pensei duas vezes em ir. Agora estou de volta à disposição para jogar em qualquer lugar, mas prefiro atuar como zagueiro mesmo”, ressaltou.