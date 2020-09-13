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Wagner Leonardo, do Santos, vira página do clássico e já pensa na Libertadores: 'Sequência intensa'

Após empatar em 2 a 2 contra o São Paulo, neste sábado (12), Peixe retoma campanha na Libertadores nesta terça-feira (15), contra o Olimpia (PAR): 'Levantar a cabeça'...

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 15:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 set 2020 às 15:00
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Após um ano e meio de espera, o zagueiro Wagner Leonardo voltou a ganhar minutos em campo pelo Santos. No empate em 2 a 2 contra o São Paulo, no último sábado (12), na Vila Belmiro, pela décima rodada do Brasileirão, entrou durante a segunda partida consecutiva. No entanto, para o jogador o clássico já é página virada, e o foco agora é a Copa Libertadores da América. No dia seguinte ao San-São, o elenco santista já se reapresentou no CT Rei Pelé, com os titulares contra o Tricolor realizando um trabalho regenerativo. Nesta terça-feira (15), o Alvinegro retoma a sua campanha no principal torneio continental, contra o Olimpia (PAR), às 21h30, pela terceira rodada do grupo G, no qual o Peixe é líder com 100% de aproveitamento.
– Sabemos que clássico é decidido nos detalhes. Foi assim no jogo deste sábado. Agora vamos levantar a cabeça e seguir para os próximos objetivos, como a Libertadores, na terça-feira – afirmou Palha, como é chamado, via assessoria.
O zagueiro também mencionou a sequência intensa de jogos que o Santos teve. Nas últimas duas semanas, o clube jogou todos os meios e fins de semana. Entre o San-São e o duelo pela Libertadores, por exemplo, serão 70 horas de espaço.
– Sequência de jogos vem sendo intensa. Quase não tem tempo para descansar – completou o jogador.
Pela competição continental, o Peixe já venceu o Defensa y Justicia (ARG), na estreia, fora de casa, e o Delfin (EQU), pela segunda rodada, na Vila Belmiro, no dia 10 de março, até o então último jogo do Alvinegro pela Libertadores.

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