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  • Wagner Leonardo compara Cruzeiro com o Náutico e vê a Raposa buscando 'coisas grandes' na Série B
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Wagner Leonardo compara Cruzeiro com o Náutico e vê a Raposa buscando 'coisas grandes' na Série B

O defensor ja fez seu primeiro jogo com a camisa azul, diante do Athletic, na última terça-feira, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro...
LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2022 às 19:24

Publicado em 24 de Março de 2022 às 19:24

O Cruzeiro está bem nas semifinais do Campeonato Mineiro, onde tem a vantagem sobre o Athletic, podendo perder por até um gol no duelo de volta, neste sábado, 26 de março, no Mineirão. Mas, o Estadual é parte do caminho estrelado, já que a Série B segue sendo o maior alvo da temporada. Esse pensamento é o mesmo do zagueiro Wagner Leonardo, que foi contratado recentemente, ja estreou e disse que a Raposa pode buscar coisas grandes na segunda divisão nacional. Confira nos vídeos da matéria. Wagner Leonardo já estreou pela Raposa e projeta a Série B-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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