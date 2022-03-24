Wagner Leonardo compara Cruzeiro com o Náutico e vê a Raposa buscando 'coisas grandes' na Série B

O Cruzeiro está bem nas semifinais do Campeonato Mineiro, onde tem a vantagem sobre o Athletic, podendo perder por até um gol no duelo de volta, neste sábado, 26 de março, no Mineirão. Mas, o Estadual é parte do caminho estrelado, já que a Série B segue sendo o maior alvo da temporada. Esse pensamento é o mesmo do zagueiro Wagner Leonardo, que foi contratado recentemente, ja estreou e disse que a Raposa pode buscar coisas grandes na segunda divisão nacional. Confira nos vídeos da matéria. Wagner Leonardo já estreou pela Raposa e projeta a Série B-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)