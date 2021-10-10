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futebol

Wagner Leonardo comemora primeiro gol com a camisa do Santos

Nos acréscimos, garoto fez o gol da vitória do Peixe sobre o Grêmio neste domingo...
LanceNet

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Publicado em 

10 out 2021 às 19:23

Publicado em 10 de Outubro de 2021 às 19:23

Crédito: Ivan Storti / Santos FC
O garoto Wagner Leonardo foi emprestado pelo Santos ao Náutico no início da temporada para ganhar experiência. Com a venda de Luan Peres no meio do ano, ele voltou ao Peixe e teve chances na equipe titular.Nas últimas rodadas, o jogador teve desempenhos ruins, com falhas em gols sofridos pela equipe, mas o técnico Fábio Carille o manteve na equipe e, neste domingo, ele fez um gol fundamental para a permanência do Santos na primeira divisão do Campeonato Brasileiro.
Após o jogo, em entrevista ao Premiere, o jogador comemorou o gol marcado, o primeiro dele na equipe profissional do Santos.- Na hora do lance, difícil ver no calor do lance, mas heroi do jogo é Jesus. Sabemos que não estamos na melhor das fases, mas sabemos da força do Santos. Meu primeiro gol com a camisa do Santos, num momento especial, feliz. Agradecer minha família, que nunca duvidou do meu trabalho e sabe o valor de cada um da equipe - afirmou.

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