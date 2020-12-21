VP jurídico do Flamengo diz que clube entrará com representação no STJD contra Ramírez e Mano Menezes

Crédito: Rodrigo Dunshee se manifestou sobre a acusação de racismo no programa "Redação SporTV" (Divulgação Site

O vice-presidente jurídico e geral do Flamengo Rodrigo Dunshee confirmou que o clube levará ao Supremo Tribunal de Justiça Desportiva os nomes de Juan Pablo Ramírez, atleta do Bahia acusado pelo volante Gerson de injúria racial, e Mano Menezes, ex-treinador do Tricolor. Em entrevista ao programa "Redação SporTV", na manhã desta segunda-feira, o representante do rubro-negro comentou o acontecimento na partida entre Flamengo e Bahia, no domingo.

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- O Flamengo vai dar entrada no STJD com uma representação contra o Ramirez e outra contra o Mano Menezes. A nossa ótica é que no momento em que o Mano foi comunicado pelo atleta em claro e bom tom que ele tinha sofrido uma injúria racial, o técnico não deveria ter falado mais nada. O Mano deveria ter respeitado o atleta e ter parado porque por muito menos os jogadores do Paris Saint-Germain saíram de campo.

Dunshee ainda disse que o Flamengo está prestando "todo o auxílio possível ao Gerson. Não queremos deixar o atleta sozinho neste momento". Ele revelou que entrou em contato com a delegacia de crimes raciais (DECRADI) e estaria combinando de ir ao encontro do atleta nesta segunda-feira, para que ele represente contra injúria racial.

De acordo com o VP do Flamengo, embora seja difícil confirmar crimes raciais por falta de provas, o clube está reunindo vídeos que possam indicar o acontecimento. Gerson apontou a fala racista durante a partida. Índio Ramírez teria dito "Cala a boca, negro".

- Nós vamos saber se existem testemunhas. Se é palavra de um contra o outro. Por enquanto, não tem imagens que revelem claramente a ofensa, mas como tinha gente do lado, vamos procurar saber. A conduta da vítima é importante. O trabalho da polícia vai ser aquilatar as provas e ver os pesos que elas têm. É sempre difícil quando é uma palavra de um contra o outro, mas não sei se é esse o caso. Se tiver a prova oral é muito importante. Se não tiver, é mais difícil.