VP do Flamengo traça paralelo entre Andreas e Gerson: 'Existiam inúmeros questionamentos sobre o valor'

Depois de dois anos, o Ninho do Urubu, CT do Flamengo, voltou a receber jornalistas, e Marcos Braz e Bruno Spindel foram questionados sobre vários assuntos após a apresentação do zagueiro Pablo. A movimentação do clube por reforços, claro, foi assunto (veja aqui!), mas os dirigentes também foram questionados sobre a situação de Andreas Pereira no clube. O VP de futebol preferiu não responder sobre o acordo com o Manchester United (ING) pela compra do jogador, mas traçou um paralelo com o meia Gerson.- Em relação ao Andreas, efetivamente, não vou falar. Mas vou aproveitar a perguntar. Quando fomos trazer o Gerson, existiam inúmeros questionamentos sobre o valor. Com o Rodrigo Caio também, a imprensa paulista falou. As análises são subjetivas. Existe um peso em cima dele, sou torcedor do Flamengo também, por causa do erro na Libertadores. Há um conjunto de fatores na negociação, mas não vou me estender. Mais à frente a gente fala sobre esse assunto - relembrou o vice-presidente de futebol do Fla. Flamengo e Manchester United entraram em acordo, há algumas semanas, pela transferência em definitivo de Andreas Pereira, que está emprestado até junho. O valor da negociação é próxima dos R$ 63 milhões (10,5 milhões de euros). Há questionamentos a respeito da negociação sobre o jogador, que ficou marcado pelo erro na final da Libertadores de 2021, contra o Palmeiras.Citado por Marcos Braz, Gerson foi comprado pelo Flamengo em julho de 2019, por R$ 64 milhões. Depois de dois anos de um futebol de alto nível no clube, o meia foi vendido ao Olympique de Marseille, da França, por R$ 20,5 milhões de euros, ou R$ 123.412 milhões segundo o balanço financeiro do clube da Gávea.