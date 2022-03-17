Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • VP do Flamengo traça paralelo entre Andreas e Gerson: 'Existiam inúmeros questionamentos sobre o valor'
futebol

VP do Flamengo traça paralelo entre Andreas e Gerson: 'Existiam inúmeros questionamentos sobre o valor'

Questionado, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, não deu resposta definitiva sobre a permanência de Andreas Pereira, que pertence ao Manchester United...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mar 2022 às 16:17

Publicado em 17 de Março de 2022 às 16:17

Depois de dois anos, o Ninho do Urubu, CT do Flamengo, voltou a receber jornalistas, e Marcos Braz e Bruno Spindel foram questionados sobre vários assuntos após a apresentação do zagueiro Pablo. A movimentação do clube por reforços, claro, foi assunto (veja aqui!), mas os dirigentes também foram questionados sobre a situação de Andreas Pereira no clube. O VP de futebol preferiu não responder sobre o acordo com o Manchester United (ING) pela compra do jogador, mas traçou um paralelo com o meia Gerson.- Em relação ao Andreas, efetivamente, não vou falar. Mas vou aproveitar a perguntar. Quando fomos trazer o Gerson, existiam inúmeros questionamentos sobre o valor. Com o Rodrigo Caio também, a imprensa paulista falou. As análises são subjetivas. Existe um peso em cima dele, sou torcedor do Flamengo também, por causa do erro na Libertadores. Há um conjunto de fatores na negociação, mas não vou me estender. Mais à frente a gente fala sobre esse assunto - relembrou o vice-presidente de futebol do Fla. Flamengo e Manchester United entraram em acordo, há algumas semanas, pela transferência em definitivo de Andreas Pereira, que está emprestado até junho. O valor da negociação é próxima dos R$ 63 milhões (10,5 milhões de euros). Há questionamentos a respeito da negociação sobre o jogador, que ficou marcado pelo erro na final da Libertadores de 2021, contra o Palmeiras.Citado por Marcos Braz, Gerson foi comprado pelo Flamengo em julho de 2019, por R$ 64 milhões. Depois de dois anos de um futebol de alto nível no clube, o meia foi vendido ao Olympique de Marseille, da França, por R$ 20,5 milhões de euros, ou R$ 123.412 milhões segundo o balanço financeiro do clube da Gávea.
Crédito: FlamengotemacordocomoManchesterUnitedpelacompradeAndreasPereira(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Crédito imobiliário com recursos da poupança somou R$ 11,8 bilhões em fevereiro
Imagem de destaque
A bebê iraniana que sobreviveu a ataque de Israel que matou sua família – e virou símbolo no Irã
Imagem de destaque
O “passão” do gigante capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados