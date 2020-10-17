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VP do Flamengo sobre o fim da validade da MP do Mandante: 'Perdemos oportunidade histórica'

Rodrigo Dunshee, VP Geral e Jurídico do Flamengo, se manifestou sobre a MP 984, assinada em junho de 2020, pelo presidente Jair Bolsonaro, e que perdeu validade no último dia 15...
LanceNet

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Publicado em 

17 out 2020 às 13:45

Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 13:45

Crédito: Divulgação Site
Um dos entusiastas da MP do Mandante, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e que perdeu validade na última quinta-feira, o Flamengo, por meio de seu vice-presidente geral e jurídico, lamentou que a medida provisória não tenha sido votada no Congresso. Segundo Rodrigo Dunshee, uma "oportunidade histórica" foi perdida, mas o "filme não acabou".
- A MP do mandante perdeu a validade dia 15, por não ter sido votada a tempo no Congresso. Perdemos uma oportunidade histórica, mas tenho certeza que esse filme não acabou. A lei do mandante é a base da mudança. Liberdade é o marco zero - publicou o VP Rodrigo Dunshee, neste domingo, em seu Twitter.placeholderA Medida Provisória 984/2020, chamada popularmente como Medida Provisória do Mandante, perdeu a validade na última quinta-feira sem ter sido votada pelo Congresso Nacional. Com isso, voltam a valer as regras anteriores da Lei Pelé, que distribui o "direito de arena" entre o dono da casa e o visitante.

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