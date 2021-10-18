VP do Flamengo se reúne com CBF para tratar de jogos adiados, Data Fifa e erros de arbitragem

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Na tarde desta segunda-feira, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, se reuniu com dirigentes da CBF para tratar de assuntos que envolveram o clube nos últimos meses. Dentre os temas estavam: convocação da Seleção Brasileira para a próxima Data Fifa, erros de arbitragem, calendário e, também, a remarcação dos jogos adiados do time. A informação foi dada inicialmente pelo site "ge".> ATUAÇÕES: Gabigol vai mal no empate sem gols do Flamengo com o CuiabáO Flamengo, por exemplo, se viu prejudicado pela anulação do gol de Michael e a não marcação um pênalti sobre Vitinho na reta final da partida contra o Cuiabá. Após a partida, o técnico Renato Gaúcho fez duras críticas ao árbitro de vídeo e destacou que o VAR precisa "parar de apitar o jogo". Entretanto, o clube ainda se vê prejudicado por outros lances, e a conversa também serviu para esclarecer outros pontos que visam a sequência do Campeonato Brasileiro.

Na competição, o Flamengo já teve três partidas desmarcadas. São elas: contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada; contra o Atlético-GO, no Maracanã; e contra o Grêmio, na Arena do Grêmio. Os dois primeiros foram remarcados para os dias 2 e 5 de novembro, respectivamente, enquanto o confronto diante do Tricolor Gaúcho segue sem data.

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A remarcação de datas, vale lembrar, não caiu bem internamente dentro do clube. Isso aconteceu porque o Flamengo pode encarar uma sequência de quatro jogos em um intervalo de apenas dez dias (Relembre o episódio aqui).Ainda neste ano ocorrerá mais uma Data Fifa. Dessa forma, a Seleção Brasileira fará mais dois jogos entre os dias 8 e 16 de novembro. Isso, então, preocupa o Flamengo, que costuma perder quatro jogadores, sendo dois para o Brasil - Everton Ribeiro e Gabigol.

Além disso, segundo o site, o Flamengo questionou a falta de critério da arbitragem em lances considerados similares. Os dirigentes afirmam que o árbitro Flávio Rodrigues de Souza marcou um pênalti de Luccas Claro, do Fluminense, em Hulk, do Atlético-MG, em um lance parecido que envolveu Vitinho no último domingo - na reta final do jogo, Yuri, do Cuiabá, acertou uma cotovelada no rosto do meia-atacante.