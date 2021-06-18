VP do Flamengo se manifesta após encontro de Landim e Bolsonaro: 'Não significa apoio político'

Nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro, o presidente do Flamengo Rodolfo Landim participou de almoço com o presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido). Já nesta sexta, nas redes sociais, o VP Geral e Jurídico do clube da Gávea, Rodrigo Dunshee, reforçou que o encontro "não significa apoio político".

- Vou falar pela décima vez. O Flamengo não se envolve em política partidária. O fato de haver relação oficial com os chefes de governo do país não significa apoio político. Não se deixem induzir por pessoas que têm interesse político de jogar o Landim à esquerda ou à direta - postou Rodrigo Dunshee nesta manhã.O encontro no Rio de Janeiro, noticiado pelo colunista Lauro Jardim, do "O Globo", foi apenas mais um entre Landim e Bolsonaro desde que os dois assumiram, respectivamente, as presidências do clube e do país, em 2019.