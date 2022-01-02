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VP do Flamengo posta foto com mãe de Cristiano Ronaldo e brinca: 'Sempre começa pela família'

Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz está em Portugal e publicou foto com a Dona Dolores, mãe do craque Cristiano Ronaldo, que está no Manchester United (ING)...
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Publicado em 

02 jan 2022 às 12:49

Publicado em 02 de Janeiro de 2022 às 12:49

Ainda em Portugal, o vice-presidente de futebol Marcos Braz publicou neste domingo uma foto ao lado da Dona Dolores, mãe do craque Cristiano Ronaldo. Na legenda, o dirigente brincou que está tentando a contratação do camisa 7, lembrando que o "convencimento sempre começa com a família", seguido por risos.
A Dona Dolores também entrou na brincadeira, publicando a mesma foto e escrevendo que tinha alguns dias para "analisar a proposta". Veja abaixo!
- Sempre o convencimento começa pela família (risos). Claro que tudo isso é uma brincadeira carinhosa com a mãe do número 1 , CR7 - brincou Braz.
Crédito: MarcosBrazeDonaDolores,mãedocraqueCristianoRonaldo(Foto:Reprodução/Instagram

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