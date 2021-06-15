Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • VP do Flamengo exalta decisão dos clubes pela criação de liga nacional: 'Sensatez e firmeza'
futebol

VP do Flamengo exalta decisão dos clubes pela criação de liga nacional: 'Sensatez e firmeza'

Rodrigo Dunshee, vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, se posicionou nas redes...

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 18:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jun 2021 às 18:00
Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Nesta terça-feira, os presidentes de 19 clubes da Série A do Brasileirão entregaram uma carta à CBF na qual solicitaram mudanças estatutárias e comunicaram o desejo de criarem uma liga. O Flamengo foi um deles, e Rodrigo Dunshee, vice-presidente geral e jurídico do clube, exaltou a decisão dos mandatários e o momento de amadurecimento do futebol brasileiro.
- Parabéns a todos os presidentes de clubes pela sensatez e firmeza na decisão de criar uma Liga Nacional de Futebol Profissional. Muito honrado de ter, humildemente, testemunhado esse momento de amadurecimento do futebol brasileiro - publicou Rodrigo Dunshee, VP Geral e Jurídico, em seu perfil.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A comovente história por trás da Imagem do Ano do 'World Press Photo 2026'
Imagem de destaque
O que o consumo de carne de burro na Patagônia revela sobre a atualidade da Argentina
Imagem de destaque
O polvo de 19 metros que dominava os mares há 100 milhōes de anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados