VP do Flamengo destaca integração do técnico Paulo Sousa com a base no dia a dia: 'Um cara muito acessível'

Gabigol, Arrascaeta, David Luiz & Cia: o Flamengo investiu pesado para montar o elenco profissional, mas, ao mesmo tempo, tem na formação dos atletas como um dos trunfos esportivo e financeiro. Portanto, a integração entre o time principal e as categorias de base é fundamental no clube e, segundo Vitor Zanelli, VP de Base, o trabalho de Paulo Sousa tem sido positivo neste sentido.- - O técnico do profissional tem feito um trabalho muito legal com o nosso pessoal da base. Acho que vamos ter muitos frutos bons surgindo em breve no nosso sub-20. Ele tem sido um cara muito acessível, existe uma integração muito legal. Ele gosta muito de fazer essa troca com os nossos profissionais da base - afirmou Vitor Zanelli em entrevista ao portal "GE", antes de completar: