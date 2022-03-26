VP do Flamengo destaca integração do técnico Paulo Sousa com a base no dia a dia: 'Um cara muito acessível'

Gabigol, Arrascaeta, David Luiz & Cia: o Flamengo investiu pesado para montar o elenco profissional, mas, ao mesmo tempo, tem na formação dos atletas como um dos trunfos esportivo e financeiro. Portanto, a integração entre o time principal e as categorias de base é fundamental no clube e, segundo Vitor Zanelli, VP de Base, o trabalho de Paulo Sousa tem sido positivo neste sentido.- - O técnico do profissional tem feito um trabalho muito legal com o nosso pessoal da base. Acho que vamos ter muitos frutos bons surgindo em breve no nosso sub-20. Ele tem sido um cara muito acessível, existe uma integração muito legal. Ele gosta muito de fazer essa troca com os nossos profissionais da base - afirmou Vitor Zanelli em entrevista ao portal "GE", antes de completar:
- Às vezes a pessoa confunde a forma de o Flamengo jogar com 4-3-3. A forma de jogar do Flamengo é pressionar o tempo todo, a busca incessante pelo gol, atacar marcando. As atitudes que são importantes, essa é a forma de jogar do Flamengo. Isso a gente tenta colocar desde o sub-7, e a atitude do Paulo é igual. Esse alinhamento está sendo muito bem construído - completou o VP. Desde que chegou ao Flamengo, em janeiro, Paulo Sousa integrou jovens da base ao elenco profissional, como os zagueiros Cleiton e Noga e o meia Matheus França, e tem utilizado jovens como Lázaro e João Gomes, que estão entre os jogadores mais utilizados na equipe principal na atual temporada.