futebol

VP do Flamengo dá sugestão a Tite, técnico da Seleção Brasileira

Luiz Eduardo Baptista, o BAP, publicou mensagem direcionada ao treinador do Brasil...
LanceNet

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 11:40

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
O assunto "Seleção Brasileira" segue em pauta no Flamengo. Após o empate sem gols do Brasil com a Colômbia, neste domingo pelas Eliminatórias Sul-Americanas, Luiz Eduardo Baptista, vice-presidente de Relações Externas do clube, sugeriu que o técnico Tite não convocasse mais atletas que atuam no futebol brasileiro, uma vez que a Seleção está "garantida" na Copa do Mundo.- Nas 3 últimas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, a seleção que fez 27 pontos classificou-se. Brasil já tem 28, estando, portanto, classificado. Tite não devia mais convocar atletas de times nacionais, desprestigiando campeonatos, patrocinadores e prejudicando clubes - publicou Luiz Eduardo Baptista, após o empate em 0 a 0 entre Brasil e Colômbia. Dos 25 jogadores convocados pelo técnico Tite para os jogos contra Venezuela, Colômbia e Uruguai, cinco atuam no futebol nacional: Weverton, do Palmeiras, Edenílson, do Internacional, Guilherme Arana, do Atlético-MG, e Everton Ribeiro e Gabigol, do Flamengo. Assim, a dupla desfalcou o Rubro-Negro nas partidas contra Bragantino (1 a 1 em São Paulo) e Fortaleza (vitória por 3 a 0 no Ceará) e será baixa também na quarta, contra o Juventude, no Estádio do Maracanã.Uma nova data Fifa será realizada ainda durante esta edição do Campeonato Brasileiro. Em 11 e 16 de novembro, o Brasil enfrenta a Colômbia, em casa, e Argentina, como visitante, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para o Mundial.

