VP do Flamengo atualiza situações de Andreas Pereira e Everton Cebolinha: 'Ainda não tem nada definido'

Após a apresentação oficial de Marinho, primeiro reforço do Flamengo no ano, o vice-presidente de futebol Marcos Braz atualizou a situação do clube no mercado. De acordo com o dirigente, o Manchester United (ING) ainda não respondeu à oferta de compra de Andreas Pereira. Já a respeito de Everton, do Benfica, Braz confirmou que o atacante interessa, mas admitiu dificuldades.- Os ingleses ainda não responderam, até em função do fechamento da janela, que é hoje. Poderiam estar esperando alguma possibilidade, alguma proposta. Não tivemos resposta em relação `proposta - confirmou o VP sobre Andreas.Não (fizemos oferta). O atleta interessa ao Flamengo, mas o Flamengo sabe das dificuldades de contratá-lo. Foi contratado por mais de 21 milhões de euros, uma cifra que o Flamengo sequer pensa em pagar. O que fizemos é procurar saber se o atleta tem interesse em voltar ao Brasil, se os empresários entendem que seria uma opção de estratégia de carreira voltar ao Flamengo. Ainda não tem nada definido - afirmou Marcos Braz sobre Everton Cebolinha.Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWNa entrevista coletiva, o vice-presidente de futebol também desmentiu que o Cruz Azul, do México, tenha feito uma oferta por Léo Pereira na qual o Fla receberia 5 milhões de dólares. A resposta foi dada por conta da declaração do empresário do jogador, que disse que o zagueiro "ganharia três vezes mais".- O problema é que a proposta que saiu em toda mídia é mentirosa. Ela não procede. A proposta não foi de 5 milhões de dólares para o Flamengo. Até acho que isso está atrapalhando um pouco a carreira dele. Vem com proposta, vem com análise, mas no papel não tem nada. Esse proposta de cinco milhões de dólares, livres, na parte do Flamengo, é mentirosa - reforçou o VP de futebol.