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futebol

VP do Botafogo exalta presença de Diego Loureiro: 'É hora de apoiar'

Vinícius Assumpção saiu em defensa do goleiro, que falhou no empate do Botafogo contra o Atlético-GO, nas redes sociais...

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 16:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 abr 2022 às 16:52
Vinícius Assumpção, vice-presidente do Botafogo, saiu em defesa de Diego Loureiro. O goleiro foi um dos personagens do empate por 1 a 1 contra o Atlético-GO, neste domingo, na Serrinha, pela 3ª rodada do Brasileirão, ao falhar no gol do Dragão.+ De meia a volante, Chay corresponde e reafirma importância para o elenco do Botafogo
O executivo exaltou, em postagem nas redes sociais, a presença do camisa 1 nos bastidores e dia a dia do Alvinegro.
+ CONFIRA A TABELA DO BRASILEIRÃO
- Sei que é um do profissional comprometido e sua força de vontade contagia todo o grupo e sem grupo/“família”, como gosta de dizer nosso comandante Luiz Castro, não vamos a lugar nenhum. Agora é hora de apoiar e transmitir força ao nosso goleiro. Estamos juntos Diego Loureiro - escreveu.
O Botafogo volta aos gramados às 11h do próximo domingo para enfrentar o Juventude no Estádio Nilton Santos, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Crédito: ViníciusAssumpçãoéovice-presidentedoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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