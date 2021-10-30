VP do Botafogo demonstra convicção em parceria com a XP: 'Caminho sem volta e necessário'

Vinícius Assumpção, vice-presidente geral e jurídico do Botafogo, usou as redes sociais para reforçar o compromisso da atual diretoria, encabeçada pelo presidente Durcésio Mello, em acabar com o "amadorismo" no clube. Em sua publicação, o dirigente mostrou convicção a respeito da parceria firmada com a XP Investimentos. "Este caminho é sem volta e necessário", afirmou o VP.- Ainda nas eleições, o Durcesio, eu e toda a chapa eleita de Conselheiros, defendíamos que o modelo amador precisava encerrar seu ciclo na direção do Botafogo. O caminho é longo e difícil, mas estamos convictos que este caminho é sem volta e necessário - publicou Vinícius Assumpção neste sábado.