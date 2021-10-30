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VP do Botafogo demonstra convicção em parceria com a XP: 'Caminho sem volta e necessário'

Vinícius Assumpção, vice-presidente geral e jurídico do Botafogo, fez publicação a respeito da parceria do clube firmada com a XP Investimentos...
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Publicado em 

30 out 2021 às 16:30

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 16:30

Crédito: Vítor Silva / Botafogo
Vinícius Assumpção, vice-presidente geral e jurídico do Botafogo, usou as redes sociais para reforçar o compromisso da atual diretoria, encabeçada pelo presidente Durcésio Mello, em acabar com o "amadorismo" no clube. Em sua publicação, o dirigente mostrou convicção a respeito da parceria firmada com a XP Investimentos. "Este caminho é sem volta e necessário", afirmou o VP.- Ainda nas eleições, o Durcesio, eu e toda a chapa eleita de Conselheiros, defendíamos que o modelo amador precisava encerrar seu ciclo na direção do Botafogo. O caminho é longo e difícil, mas estamos convictos que este caminho é sem volta e necessário - publicou Vinícius Assumpção neste sábado.
Vinícius Assumpção compartilhou uma reportagem a respeito da parceria do Botafogo com a XP Investimento. O diretor do banco de investimentos falou sobre a missão de buscar interessados em investir no projeto que promete profissionalizar o departamento de futebol do Alvinegro e transformá-lo em clube-empresa. Confira a reportagem completa aqui!

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