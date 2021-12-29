VP do Botafogo critica atual contrato com a Kappa e admite que negocia com nova fornecedora de material

A saga para saber qual marca será a nova fornecedora de material do Botafogo foi um dos principais assuntos que tocaram - e tocam - o clube nas últimas semanas de 2021. O Alvinegro atualmente tem contrato com a Kappa, mas o vínculo se encerra no dia 31 e a Volt aparece com força para assinar os uniformes a partir de 2022.+ John Textor adiciona o Botafogo em 'bio', curte tweets de torcedores e causa alvoroço nas redes sociais

Em entrevista ao portal "Fogo na Rede", Vinícius Assumpção, vice-presidente do Botafogo, afirmou que o clube ainda não tomou uma decisão quanto ao futuro dos uniformes. O dirigente, contudo, adiantou que o atual contrato com a marca italiano, firmado na gestão Nelson Mufarrej, é ruim.

– Não está nada certo. Tudo em fase de negociação. O contrato com a Kappa que termina agora (31 de dezembro) foi muito ruim pro Botafogo. Eu sempre falo: a gente não era patrocinado, a gente era cliente da Kappa. Por isso, apresentamos para todas as empresas que negociamos um escopo do que nós queremos. E não queremos apenas uma fornecedora de material - afirmou.+ Controle de lojas, distribuição em milhão e desenho conjunto: detalhes da proposta da Volt ao Botafogo

Vinícius detalhou que o Botafogo procurou mais do que uma fornecedora de material, uma marca para o uniforme e adeus. O clube quer uma companhia para tocar lojas oficiais e pensa até mesmo em espaços de lazer. Além disso, sem citar nomes, ele confirmou que há negociações com outra marca.

– Queremos, de fato, uma parceira. Discutir lógica, logística, agilidade e qualidade na confecção de material, capacidade de desenhar uma camisa que seja a cara do torcedor, entre outras coisas. Nossas ideias vão na direção de loja até bar temático. Estamos cheios de ideias. Apresentamos isso com quem sentamos para conversar. Essa negociação está sendo tocada pelo Lênin (Franco), nosso diretor de negócios. Particularmente, evito falar em nomes. Mas posso te dizer que há um processo de negociação com uma nova empresa. Mas há também um processo não finalizado com a Kappa - completou.

– Em resumo, nós vamos ficar com a que tiver, de fato, a melhor proposta para o Botafogo. Isto é, a que entenda melhor o que queremos como clube. O Botafogo é uma marca forte, voltou para a Série A e hoje eu posso falar que é um dos clubes mais bem organizados do futebol brasileiro. Seja quem for que escolhamos, nós queremos uma empresa que cresça com a gente - disse.