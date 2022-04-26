VP do Botafogo compara lance de mão de Real Madrid x City com o do Atlético-GO: 'Lá é pênalti, aqui não'

O pênalti cometido por Aymeric Laporte na vitória do Manchester City por 4 a 3 sobre o Real Madrid no jogo de ida da semifinal da Champions League nesta terça-feira fez até mesmo um dirigente do Botafogo ficar "na bronca". Isso porque o lance lembrou uma das polêmicas do empate do Alvinegro com o Atlético-GO, no último domingo, pelo Brasileirão.
Em Goiânia, em jogo válido pela 3ª rodada do Brasileirão, o árbitro Luiz Flávio de Oliveira, havia marcado pênalti de Wanderson após toque de mão em chute de Victor Sá. O árbitro cancelou a cobrança após revisão no VAR por considerar que a bola bate primeiro na cabeça do defensor antes de ir na mão.
Na Inglaterra, a questão é parecida: após cruzamento, a bola resvala na cabeça de Laporte e vai direto no braço do defensor espanhol. O pênalti é mantido e Karim Benzema marcou para o Real Madrid. Vinícius Assumpção, vice-presidente do Botafogo, reclamou nas redes sociais.
– Pênalti na Champions League marcado a favor do Real Madrid idêntico ao do jogo do Botafogo. Bola bate primeiro na cabeça do zagueiro e depois no braço que estava aberto. Lá é pênalti, aqui não! - escreveu.
Vale lembrar, contudo, que a regra atual indica que não há marcação de pênalti se a bola resvalar em alguma parte do corpo e bater imediatamente depois na mão do jogador.