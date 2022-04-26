Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • VP do Botafogo compara lance de mão de Real Madrid x City com o do Atlético-GO: 'Lá é pênalti, aqui não'
futebol

VP do Botafogo compara lance de mão de Real Madrid x City com o do Atlético-GO: 'Lá é pênalti, aqui não'

LanceNet

Publicado em 

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 20:27

O pênalti cometido por Aymeric Laporte na vitória do Manchester City por 4 a 3 sobre o Real Madrid no jogo de ida da semifinal da Champions League nesta terça-feira fez até mesmo um dirigente do Botafogo ficar "na bronca". Isso porque o lance lembrou uma das polêmicas do empate do Alvinegro com o Atlético-GO, no último domingo, pelo Brasileirão.+ VÍDEO: CBF divulga áudios do VAR em lances polêmicos de Atlético-GO x Botafogo; saiba mais
Em Goiânia, em jogo válido pela 3ª rodada do Brasileirão, o árbitro Luiz Flávio de Oliveira, havia marcado pênalti de Wanderson após toque de mão em chute de Victor Sá. O árbitro cancelou a cobrança após revisão no VAR por considerar que a bola bate primeiro na cabeça do defensor antes de ir na mão.
Na Inglaterra, a questão é parecida: após cruzamento, a bola resvala na cabeça de Laporte e vai direto no braço do defensor espanhol. O pênalti é mantido e Karim Benzema marcou para o Real Madrid. Vinícius Assumpção, vice-presidente do Botafogo, reclamou nas redes sociais.
– Pênalti na Champions League marcado a favor do Real Madrid idêntico ao do jogo do Botafogo. Bola bate primeiro na cabeça do zagueiro e depois no braço que estava aberto. Lá é pênalti, aqui não! - escreveu.
Vale lembrar, contudo, que a regra atual indica que não há marcação de pênalti se a bola resvalar em alguma parte do corpo e bater imediatamente depois na mão do jogador.
Crédito: Lances de Laporte e Wanderson, contra o Botafogo (Fotos: Reprodução/TNT Sports; Reprodução/ge

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados