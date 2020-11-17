VP de Futebol do Botafogo diz que vai à CBF pedir explicações sobre a arbitragem: 'Está recorrente'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Um lance polêmico envolvendo a arbitragem definiu, mais uma vez, um jogo do Botafogo. Desta vez, foi o pênalti que gerou a vitória do RB Bragantino nesta segunda-feira, pela 21ª do Brasileirão. Após a partida, o vice-presidente de futebol, Marco Agostini, afirmou que vai cobrar explicações da CBF e ressaltou a confiança nos novos nomes da comissão técnica do clube.

VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO - Essa é a primeira semana de trabalho da nova comissão técnica. Todos da diretoria têm confiança que esse trabalho dará resultado, o campeonato ainda está em andamento e o Botafogo vai dar a volta por cima. O que cabe a gente é dar apoio total a eles. Vamos dar todo o apoio fora de campo a eles. E isso exige que a gente vá, mais uma vez, interpretar a CBF pelos critérios de arbitragem - afirmou.O dirigente cobra que os critérios envolvendo as decisões passíveis a serem revisadas no árbitro de vídeo sejam explicadas com clareza. Agostini afirmou que os árbitros do país não possuem as mesmas regras para apitar os lances de uma partida.