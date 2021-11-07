'Vou ficar até o Vasco subir, igual da primeira vez', diz Nene, emocionado após goleada em São Januário

O Vasco vive o pior momento de sua história ao ser goleado por 4 a 0 para o Botafogo, em São Januário, e praticamente confirmar a permanência pelo segundo ano consecutivo na Série B. Na saída de campo, o meia Nene se emocionou ao falar sobre a situação e disse, que como da primeira vez, irá permanecer até o clube voltar à elite do futebol brasileiro. - Estamos juntos aqui dentro. Ninguém estar separado e temos que ter vergonha na cara mesmo. Estou assim porque é a segunda vez que venho ajudar e sinto que falhei. Mas Deus sabe de todas as coisas. Não vou baixar a cabeça. Sei que dei tudo de mim e vou continuar dando até o último segundo. Vou ficar até o Vasco subir, igual da primeira vez - disse o atleta.
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O meia relembrou que em 2015, quando chegou ao Gigante da Colina e também não conseguiu impedir uma situação complicada: o rebaixamento. No entanto, permaneceu, foi protagonista na Série B do ano seguinte e ganhou o coração da torcida. O meia tem contrato até dezembro de 2022 e o presidente Jorge Salgado disse que o jogador irá permanecer.
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Com o revés, o Cruz-Maltino soma 47 pontos e está a oito do Goiás, atual quarto colocado. Restam quatro jogos, mas as chances são praticamente irrisórias. O momento é de refletir sobre os erros, reorganizar o gigante do futebol brasileiro e planejar 2022.