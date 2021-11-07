'Vou ficar até o Vasco subir, igual da primeira vez', diz Nene, emocionado após goleada em São Januário

O Vasco vive o pior momento de sua história ao ser goleado por 4 a 0 para o Botafogo, em São Januário, e praticamente confirmar a permanência pelo segundo ano consecutivo na Série B. Na saída de campo, o meia Nene se emocionou ao falar sobre a situação e disse, que como da primeira vez, irá permanecer até o clube voltar à elite do futebol brasileiro. - Estamos juntos aqui dentro. Ninguém estar separado e temos que ter vergonha na cara mesmo. Estou assim porque é a segunda vez que venho ajudar e sinto que falhei. Mas Deus sabe de todas as coisas. Não vou baixar a cabeça. Sei que dei tudo de mim e vou continuar dando até o último segundo. Vou ficar até o Vasco subir, igual da primeira vez - disse o atleta.