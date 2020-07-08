Voto à distância divide opiniões em reunião sobre eleição no Santos

Representantes da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo do Santos, da Comissão Eleitoral, do Conselho Consultivo e o presidente José Carlos Peres reuniram-se em videoconferência na noite da última segunda-feira para iniciar as abordagens relacionadas a eleição presidencial prevista para dezembro.

Entre os assuntos a serem discutidos, o principal deles foi a possibilidade de inclusão do voto à distância, via internet. Para que isso aconteça, será necessário uma mudança estatuária aprovada pelos conselheiros antes do início do processo eleitoral.