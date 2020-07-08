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Voto à distância divide opiniões em reunião sobre eleição no Santos

Em videoconferência realizada na última segunda-feira, celeridade na implantação do mecanismo deixou alguns participantes temerosos...
LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2020 às 10:00

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 10:00

Crédito: Gabriela Brino/Lancepress!
Representantes da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo do Santos, da Comissão Eleitoral, do Conselho Consultivo e o presidente José Carlos Peres reuniram-se em videoconferência na noite da última segunda-feira para iniciar as abordagens relacionadas a eleição presidencial prevista para dezembro.
Entre os assuntos a serem discutidos, o principal deles foi a possibilidade de inclusão do voto à distância, via internet. Para que isso aconteça, será necessário uma mudança estatuária aprovada pelos conselheiros antes do início do processo eleitoral.

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