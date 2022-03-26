Voos longos e alto valor: quanto custa acompanhar o Fluminense na fase de grupos da Sul-Americana

O Fluminense já sabe qual será o caminho na Copa Sul-Americana após o sorteio realizado pela Conmebol nesta sexta-feira. Como a fase de grupos já começa em duas semanas, a logística começa a ser pensada dentro do clube e por torcedores. Se o time só viajará em voos fretados, conforme protocolo estabelecido pela entidade, os tricolores devem ter trabalho para acompanhar a equipe contra Junior Barranquilla (COL), Oriente Petrolero (BOL) e Unión Santa Fe (ARG). Veja a seguir os preços e trajetos.O Flu abre a fase de grupos em casa contra o Oriente Petrolero entre os dias 5 a 7 de abril, mas joga fora de casa já na semana seguinte, entre 12 a 14 de abril, quando vai a Barranquilla, na Colômbia. Os outros confrontos longe do Rio de Janeiro fecham a primeira parte da competição para o Tricolor e acontecem nas semanas de 17 a 19 de maio na Argentina e 24 a 26 de maio na Bolívia.

Vale lembrar que, como o Fluminense é obrigado a fretar os voos, o trajeto para o clube tende a ser mais tranquilo do que para os torcedores. Contando a distância sem escalas e no menor tempo possível, para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, o Flu vai percorrer 2200 km em um voo de 2 horas e 45 minutos. Já até Santa Fé, na Argentina, tem 2043 km, com 2 horas e 33 minutos. A pior distância será de 5.104 km até Barranquilla, na Colômbia, uma viagem de aproximadamente 6 horas e 30 minutos.

- Fase de grupos: 12 a 14 de abril - 2ª rodada - Junior Barranquilla x Fluminense

A partida em Barranquilla pode ser realizada entre 12 e 14 de abril. Por isso, marcando a ida para o dia 11 e a volta para o dia 15 (englobando, assim, todas as datas possíveis), o voo mais barato sai a R$ 3.070. No entanto, o trajeto saindo do Rio de Janeiro duraria 16h15, com escalas em Guarulhos, São Paulo, e Bogotá, já na Colômbia. Já o retorno teria novamente uma parada na capital colombiana e uma duração total de 9h45. Essa é, inclusive, a possibilidade mais rápida para o torcedor. Não há voos diretos até a cidade onde o Junior manda suas partidas.- Fase de grupos: 17 a 19 de maio - 5ª rodada - Union Santa Fé x Fluminense

Se o torcedor quiser ir até Santa Fé acompanhar a partida, há a opção de avião, já que a cidade tem aeroporto, mas também de sair de Buenos Aires e ir de carro ou ônibus. São quase 500km de distância. Mas caso a escolha seja pela via aérea, a opção mais barata será uma viagem longa na ida custando R$ 2.287. Saindo do Rio de Janeiro em 16 de maio (as datas previstas são entre 17 e 19), o trajeto duraria 35h15, com escala em São Paulo e em Buenos Aires. Na volta, dia 20, apenas uma parada na capital argentina com uma duração total de 7h05. Mesmo as opções mais baratas se aproximam dessa duração.

- Fase de grupos: 24 a 26 de maio - 6ª rodada - Oriente Petrolero x Fluminense

Essa seria a opção mais rápida e viável para o torcedor acompanhar o Fluminense. O voo mais barato até Santa Cruz de la Sierra custa R$ 1.211. A saída, programada para o dia 23 (as datas são entre 24 e 26 de maio) teria duração de 5h50 com uma escala em Guarulhos. Já a volta, também parando em São Paulo, fica em 6h20. O voo mais rápido aumenta o preço para R$ 3.103, com 5h30 de duração na ida e 5h55 na volta. Ambas também com parada no aeroporto paulista.

VEJA AS PROVÁVEIS DATAS:

- Fase de grupos: 5 a 7 de abril - 1ª rodadaFluminense x Oriente Petrolero

- Fase de grupos: 12 a 14 de abril - 2ª rodadaJunior Barranquilla x Fluminense

- Fase de grupos: 26 a 28 de abril - 3ª rodadaFluminense x Unión Santa Fé

- Fase de grupos: 3 a 5 de maio - 4ª rodadaFluminense x Junior Barranquilla

- Fase de grupos: 17 a 19 de maio - 5ª rodadaUnion Santa Fé x Fluminense

- Fase de grupos: 24 a 26 de maio - 6ª rodadaOriente Petrolero x Fluminense

- Sorteio do mata-mata: ​1º de junho

- Oitavas de final:29 de junho (ida) e 6 de julho (volta)

- Quartas de final: 3 de agosto (ida) e 10 de agosto (volta)

- Semifinais: ​31 de agosto (ida) e 7 de setembro (volta);

- Final: ​1º de outubro.