Voo do Corinthians atrasa, e clube precisa mudar programação de treino

O treino regenerativo do Corinthians que era previsto para a tarde desta quarta-feira (6) não aconteceu. O voo fretado do Timão de La Paz para São Paulo atrasou, e o elenco só chegou na capital paulista neste manhã. Com isso, apenas jogadores que não estiveram na Bolívia na derrota corintiana por 2 a 0 sobre o Always Ready, pela estreia na Copa Libertadores da América, e alguns poucos jogadores que não demonstraram nível de cansaço elevado participaram da programação comandada pela comissão técnica corintiana. O restante foi dispensado de qualquer trabalho neste retorno.

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Esses imprevistos fizeram com que o Timão fizesse uma nova programação de treinamentos na preparação para encarar o Botafogo, neste domingo (10), às 16h, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Nilton Santos, na cidade do Rio de Janeiro.

O elenco corintiano treinará entre quinta-feira e sábado (7 a 9) na parte da manhã no CT Joaquim Grava, tendo desses três apenas dois ou até um treino focado nos trabalhos técnicos e táticos visando a estreia no Brasileirão.

A viagem para a capital carioca acontecerá no fim da tarde de sábado (9), véspera da partida.