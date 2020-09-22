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futebol

Voo com reforços do Flamengo tem autorização para viajar

O avião, com quatro jogadores convocados para o jogo do clube nesta terça, pela Libertadores, ficou parado em Manaus e recebeu aval para seguir viagem...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 13:22

LanceNet

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Publicado em 

22 set 2020 às 13:22
Crédito: Jose JACOME / AFP
Enfim, os quatro jogadores que viajam para o Equador com a finalidade de se juntar ao restante do elenco do Flamengo recebeu autorização para seguir viagem. Mais cedo, o avião havia ficado retido em Manaus e não pôde avançar ao solo peruano.
A informação é do “Jornal Extra”, que ainda escreveu que os atletas Natan, João Lucas, Guilherme Bala e Rodrigo Muniz, os convocados pelo técnico Domènec Torrent, ficaram em um hotel descansando enquanto esses trâmites eram resolvidos. A previsão é de três horas de voo.
A escala do avião no Estado tinha como objetivo o abastecimento e a resolução dos trâmites para a saída internacional dos jovens. No entanto, no Peru, essa autorização foi negada e eles precisaram retornar – o voo saiu de Goiânia por volta das 21h30 de segunda.Como noticiado na última segunda-feira, a ideia é levar esses quatro atletas para o Equador e trazer ao Brasil os infectados com Covid-19. Os contaminados são Bruno Henrique, Michael, Matheuzinho, Diego, Filipe Luís, Isla e Vitinho. O Rubro-Negro confirmou mais duas pessoas com coronavírus, o médico e um integrante do departamento de futebol, nesta manhã.
O Flamengo visita o Barcelona de Guayaquil nesta terça-feira, às 19h15 (horário de Brasília), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Além dos desfalques por Covid-19, há ainda lesionados e suspensos.

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