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Vontade de Paulo Sousa e conversa com o Benfica: o que se sabe sobre o interesse do Flamengo por Cebolinha

O VP de futebol do Flamengo, Marcos Braz, disse que técnico 'gosta muito' do atacante; o diretor executivo, Bruno Spindel, revelou que houve conversas com o clube português...

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 21:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2022 às 21:08
Nesta quinta-feira, antes de embarcar à Europa, o VP de futebol do Flamengo, Marcos Braz, falou sobre o interesse do clube na contratação de Everton Cebolinha, do Benfica. Em entrevista ao canal do jornalista Venê Casagrande, o dirigente destacou que o técnico Paulo Sousa "gosta muito" do atacante e revelou que o Rubro-Negro já demonstrou iniciativas para contratar o jogador. No entanto, Braz botou os pés no chão e classificou a aquisição do atleta como "muito difícil". > Veja as rodadas do Brasileirão que os convocados desfalcarão o FlamengoAinda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW- O Paulo (Sousa) gosta muito do Cebolinha, a gente gosta muito do Cebolinha, mas é uma contratação muito difícil. O Benfica pagou um valor bem acentuado pelo jogador, grande jogador, de Seleção Brasileira. Por razões óbvias, não queremos criar mais tumulto nenhum. Demonstramos iniciativas para contratar o jogador, não tivemos retorno, e não queremos tumultuar. Vamos fazer negócio com quem quer fazer negócio com o Flamengo - disse Braz.
> Veja e simule a tabela do CariocãoA declaração de Braz sobre a dificuldade da contratação, naturalmente, vai ao encontro do que disse Bruno Spindel. O diretor executivo de futebol do Flamengo ressaltou que o investimento feito pelo Benfica para ter Cebolinha no elenco é fora da realidade do futebol brasileiro. Além disso, Spindel contou que, até o momento, os Encarnados não demonstraram interesse "firme" de seguir com o negócio.
- É uma contratação difícil. O Cebolinha interessa o Flamengo. O Benfica, na transferência, investiu mais de 20 milhões de euros, se não me engano, 22 milhões de euros. Então, é um número que é fora da realidade para o futebol brasileiro. O Benfica, em nenhum momento ainda, demonstrou interesse firme de seguir nesse negócio com o Flamengo - disse Spindel ao canal.
- Então, de novo, é um atleta que interessa muito, mas é uma transferência muito difícil e ainda não teve nenhuma sinalização do Benfica na direção de fazer essa transferência aqui para o Flamengo - completou.
Por fim, Spindel ainda confirmou que o Flamengo já conversou com o Benfica, mas voltou a explicar que o clube português não teve uma sinalização "mais firme quanto ao negócio". Além disso, uma conversa com Cebolinha, como o próprio dirigente explicou, só acontecerá caso haja um acordo entre o Rubro-Negro e os Encarnados.
- A gente teve conversas com o Benfica para entender o interesse dele. Não teve nada mais firme de sinalização deles e, obviamente, conversa com o atleta só depois de chegar a um acordo com o clube em qualquer negociação.
Crédito: Ex-Grêmio,EvertonCebolinhaestánoBenfica(Foto:Divulgação/TwitterSLBenfica

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