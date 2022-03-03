Voltou o interesse! A pedido de Paulo Sousa, Flamengo monitora a situação de Pablo

O técnico Paulo Sousa não quer ver a oportunidade de ter o zagueiro Pablo ser desperdiçada. Desejo do Flamengo em 2018, o defensor está na iminência de rescindir o seu contrato com o Lokomotiv Moscou após as sanções da Fifa e Uefa contra a Rússia, por conta da invasão russa à Ucrânia, e entrou novamente no radar rubro-negro. A informação inicial é do site "ge".

Atualmente vinculado ao clube russo até junho de 2024, Pablo já foi treinado por Paulo Sousa nos tempos de ambos no Bordeaux, da França. Ao todo, ao longo de duas temporadas, o zagueiro jogou como titular em 35 partidas, das 42 comandadas pelo Mister. Ele marcou quatro gols neste período.

Quando Paulo Sousa deixou o Bordeaux rumo à seleção polonesa, aliás, Pablo fez uma postagem se despedindo do técnico através das redes sociais. Veja: Pablo se destacou no Corinthians e sagrou-se campeão brasileiro em 2017, quando atuou emprestado pelo Bordeaux. Logo depois, o Flamengo tentou a contratação do zagueiro, que viu os franceses baterem o pé e não o liberarem por menos de R$ 12 milhões. Ao LANCE!, posteriormente, confirmou:

- Rolou sim (proposta do Flamengo). Assim que o Corinthians disse que não negociaria mais (a renovação), o Flamengo entrou em contato com meu empresário. Mas era muito difícil. O Bordeaux (FRA) sabia que o único clube, na época, que poderia pagar a minha cláusula era o Corinthians, e eles recusaram todas as propostas do Flamengo - destacou Pablo.

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O Flamengo está no mercado em busca de goleiro, zagueiro, volante e um atacante. Ou seja, vê espaço para se reforçar em todos os setores, e a situação do Pablo, perto de se desvincular do Lokomotiv, está sendo monitorada de perto após a indicação de Paulo Sousa. A conferir os próximos passos.