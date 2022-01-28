futebol

Volta Redonda x Flamengo: prováveis times, desfalques e onde assistir

Equipes se enfrentam pela 2ª rodada do Campeonato Carioca às 18h deste sábado...
Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 16:00

Ainda composto por jovens da base e treinado por Fabio Matias, o Flamengo volta a campo neste sábado, às 18h, para visitar o Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira, pela 2ª rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. Enquanto o Rubro-Negro vem de vitória no primeiro jogo, o Voltaço saiu derrotado para o Vasco e, agora, precisa reagir dentro de sua casa.Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWFICHA TÉCNICAVOLTA REDONDA X FLAMENGOData e hora: 29 de janeiro de 2022, às 18h (de Brasília)Local: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)Árbitro: Grazianni Maciel RochaAssistentes: Carlos Henrique Cardoso de Souza e André Roberto Smith SilveiraOnde assistir: Cariocão Play (pay-per-view)
VOLTA REDONDA (Técnico: Neto Colucci)Vinícius; Iury (Júlio Amorim), Davison, Dilsinho e Luiz Paulo; Muniz, Caio Vitor e Tinga; Pedrinho, Lelê e MV.
> Veja a tabela do Cariocão
FLAMENGO (Técnico: Fabio Matias)​Matheus Cunha; Wesley, Noga, Cleiton e Marcos Paulo; Igor Jesus, Matheus França e Yuri; Thiaguinho, Lázaro e André.
Desfalques: Isla, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabi (convocados na Data Fifa).Suspensos: -Pendurados: -
Tópicos Relacionados

flamengo
Recomendado para você

Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição
Imagem de destaque
A mulher que cuida de todos e negligencia a própria saúde
Imagem de destaque
Batidas da fé: a força dos tambores do congo na Festa da Penha

