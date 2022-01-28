Volta Redonda x Flamengo: prováveis times, desfalques e onde assistir

Ainda composto por jovens da base e treinado por Fabio Matias, o Flamengo volta a campo neste sábado, às 18h, para visitar o Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira, pela 2ª rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. Enquanto o Rubro-Negro vem de vitória no primeiro jogo, o Voltaço saiu derrotado para o Vasco e, agora, precisa reagir dentro de sua casa.FICHA TÉCNICAVOLTA REDONDA X FLAMENGOData e hora: 29 de janeiro de 2022, às 18h (de Brasília)Local: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)Árbitro: Grazianni Maciel RochaAssistentes: Carlos Henrique Cardoso de Souza e André Roberto Smith SilveiraOnde assistir: Cariocão Play (pay-per-view)
VOLTA REDONDA (Técnico: Neto Colucci)Vinícius; Iury (Júlio Amorim), Davison, Dilsinho e Luiz Paulo; Muniz, Caio Vitor e Tinga; Pedrinho, Lelê e MV.
FLAMENGO (Técnico: Fabio Matias)Matheus Cunha; Wesley, Noga, Cleiton e Marcos Paulo; Igor Jesus, Matheus França e Yuri; Thiaguinho, Lázaro e André.
Desfalques: Isla, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabi (convocados na Data Fifa).Suspensos: -Pendurados: -