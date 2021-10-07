Volta do público impulsiona crescimento do número de sócios do Santos

Crédito: Ivan Storti/SantosFC

A volta do público aos estádios deu um impulso ao programa de sócios do Santos. No domingo (10), o Peixe vai poder receber parte da torcida na Vila Belmiro para o confronto contra o Grêmio, às 16h, pela 25ª rodada do Brasileiro.Nesta quinta-feira, o Santos superou a marca de 23 mil sócios. Ainda no último domingo (03), eram 21.95o sócios. O clube possui três categorias de sócio: Silver, Gold e Black. O gerente de marketing do Santos, Rafael Soares, falou sobre o aumento do número de sócios do clube.

- O crescimento do Sócio Rei do Santos está sendo obviamente impulsionado pela volta do público aos estádios, mas o Santos abriu uma série de ações que estão ajudando a acelerar esse aumento do quadro associativo do clube. Montamos uma estrutura de Call Center, onde o Santos sai de uma postura passiva em relação ao Sócio, e passa a ser ativo na busca da volta dos sócios ao clube - afirmou.Além da volta do público, ações de torcedores nas redes sociais e também dos embaixadores do clube estão sendo fundamentais para o crescimento do número de sócios.

- Além disso, tivemos a campanha de resgate e estamos fazendo um forte trabalho entre as embaixadas do clube, criando uma competição de chamada Embaixada do mês, onde premiamos a embaixada que mais consegue trazer sócios para o clube. Fora que estamos sendo bastante agressivos nos resgates de brindes e experiências para os sócios atuais, então são várias frentes abertas que estamos trabalhando - afirmou Rafael Soares.