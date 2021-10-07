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Volta do público impulsiona crescimento do número de sócios do Santos

Santos ganhou mais de mil sócios apenas nesta semana com a venda de ingressos para a partida contra o Grêmio e ações com torcedores e embaixadas do clube...

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 11:51

LanceNet

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Publicado em 

07 out 2021 às 11:51
Crédito: Ivan Storti/SantosFC
A volta do público aos estádios deu um impulso ao programa de sócios do Santos. No domingo (10), o Peixe vai poder receber parte da torcida na Vila Belmiro para o confronto contra o Grêmio, às 16h, pela 25ª rodada do Brasileiro.Nesta quinta-feira, o Santos superou a marca de 23 mil sócios. Ainda no último domingo (03), eram 21.95o sócios. O clube possui três categorias de sócio: Silver, Gold e Black. O gerente de marketing do Santos, Rafael Soares, falou sobre o aumento do número de sócios do clube.
- O crescimento do Sócio Rei do Santos está sendo obviamente impulsionado pela volta do público aos estádios, mas o Santos abriu uma série de ações que estão ajudando a acelerar esse aumento do quadro associativo do clube. Montamos uma estrutura de Call Center, onde o Santos sai de uma postura passiva em relação ao Sócio, e passa a ser ativo na busca da volta dos sócios ao clube - afirmou.Além da volta do público, ações de torcedores nas redes sociais e também dos embaixadores do clube estão sendo fundamentais para o crescimento do número de sócios.
- Além disso, tivemos a campanha de resgate e estamos fazendo um forte trabalho entre as embaixadas do clube, criando uma competição de chamada Embaixada do mês, onde premiamos a embaixada que mais consegue trazer sócios para o clube. Fora que estamos sendo bastante agressivos nos resgates de brindes e experiências para os sócios atuais, então são várias frentes abertas que estamos trabalhando - afirmou Rafael Soares.
O torcedor interessado em se associar ao Santos pode fazer a sua adesão diretamente no site do Sócio Rei.

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