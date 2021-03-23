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Volta de titulares e sem Ganso: Fluminense divulga relacionados para jogo com o Boavista

Titular nas últimas partidas, camisa 10 foi poupado pela comissão técnica; Calegari, Nino, Martinelli, Yago e Hudson são as novidades...

Publicado em 23 de Março de 2021 às 12:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mar 2021 às 12:22
Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
O Fluminense divulgou a lista de relacionados para o jogo desta terça-feira, contra o Boavista, às 18h, em Bacaxá, pela quinta rodada da Taça Guanabara. A novidade ficou por conta do retorno de alguns titulares e a ausência de Paulo Henrique Ganso.
> Nome, posição, idade e data final: confira os tempos de contrato do elenco do Fluminense
Após quatro rodadas com um time alternativo, o Tricolor terá a volta de Calegari, Nino, Martinelli e Yago Felipe, titulares no fim da temporada passada, além do volante Hudson, reserva na reta final. Ele renovou recentemente o empréstimo após não ser aproveitado pelo São Paulo.
Já Ganso, autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o Bangu, e que vinha sendo titular nos últimos três jogos, ficou fora por opção física de toda comissão técnica para descansar. Ele treinou com o restante do elenco que ainda não retornou e não viajou para Saquarema.
Veja a tabela do Campeonato Carioca
Os jogadores que seguem apenas treinando tem a volta programada para a próxima sexta-feira, quando o Flu enfrenta o Volta Redonda. Esta partida, porém, ainda não está confirmada após a suspensão dos jogos no município por parte da Prefeitura do Rio.
Confira a lista completa:
Goleiros: Marcos Felipe e Pedro RangelLaterais: Calegari, Danilo Barcelos, Igor Julião e RaíZagueiros: Frazan, Matheus Ferraz, Nino e ReginaldoVolantes: Hudson, Martinelli, Wellington e YuriMeias: Gabriel Teixeira, Michel Araújo e YagoAtacantes: Alexandre Jesus, Caio Paulista, John Kennedy, Kayky, Lucca e Samuel

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