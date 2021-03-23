Volta de titulares e sem Ganso: Fluminense divulga relacionados para jogo com o Boavista

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

O Fluminense divulgou a lista de relacionados para o jogo desta terça-feira, contra o Boavista, às 18h, em Bacaxá, pela quinta rodada da Taça Guanabara. A novidade ficou por conta do retorno de alguns titulares e a ausência de Paulo Henrique Ganso.

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Após quatro rodadas com um time alternativo, o Tricolor terá a volta de Calegari, Nino, Martinelli e Yago Felipe, titulares no fim da temporada passada, além do volante Hudson, reserva na reta final. Ele renovou recentemente o empréstimo após não ser aproveitado pelo São Paulo.

Já Ganso, autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o Bangu, e que vinha sendo titular nos últimos três jogos, ficou fora por opção física de toda comissão técnica para descansar. Ele treinou com o restante do elenco que ainda não retornou e não viajou para Saquarema.

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Os jogadores que seguem apenas treinando tem a volta programada para a próxima sexta-feira, quando o Flu enfrenta o Volta Redonda. Esta partida, porém, ainda não está confirmada após a suspensão dos jogos no município por parte da Prefeitura do Rio.

Confira a lista completa: